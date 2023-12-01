تأرجح الأسهم العالمية والأنظار على أسعار الفائدة

تباينت مؤشرات الأسهم العالمية أمس وتأرجحت المؤشرات مع ترقب المستثمرين لاتجاهات أسعار الفائدة.

غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل آخر جلسات الأسبوع، مع ترقب المستثمرين المزيد من الدلائل عن مسار أسعار الفائدة الفترة المقبلة بعد أن حققت أداءً متفوقاً خلال نوفمبر الماضي. وارتفع مؤشر ((داو جونز)) 0.1% أو 31 نقطة عند 35982 نقطة، في التعاملات المبكرة.

بينما تراجع ستاندرد آند بورز 0.2% أو 9 نقاط عند 4558 نقطة، وانخفض ((ناسداك)) 0.5% أو 69 نقطة عند 14156 نقطة. وارتفعت الأسهم الأوروبية مع تفاؤل المستثمرين إزاء توقعات متزايدة بخفض الفائدة مع تراجع التضخم.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 0.5% وسط موجة صعود واسعة في أعقاب مكاسب 6.4% خلال نوفمبر. وتراجعت غالبية الأسهم اليابانية مع ارتفاع عوائد الديون السيادية.

وهبط مؤشر ((نيكاي)) 0.17% إلى 33431 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ((توبكس)) 0.32% إلى 2382 نقطة. وتباينت الأسهم الصينية بعدما أظهرت نتائج مسح خاص نمو النشاط الصناعي في البلاد على نحو غير متوقع.

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