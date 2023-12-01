«بيورهيلث» نحو طرح 10 %

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مجموعة ((بيورهيلث)) القابضة أمس، اعتزامها طرح 1,1 مليار سهم ضمن طرحها العام الأولي في السوق الأولي لسوق أبوظبي المالي تمثل 10 % من رأس مال الشركة وستبلغ قيمة الطرح 3,62 مليارات درهم بسعر 3,26 دراهم للسهم الواحد.
ومن شأن الطرح العام الأولي أن يوفر للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في إحدى شركات الرعاية الصحية الرائدة في المنطقة وسيمتد الاكتتاب من 6 إلى 11 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يتم إدراج الأسهم في سوق أبوظبي المالي 20 الجاري.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN01122023000110011019ID1107524089
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.