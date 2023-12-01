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«بيورهيلث» نحو طرح 10 %

12/1/2023 7:25:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة ((بيورهيلث)) القابضة أمس، اعتزامها طرح 1,1 مليار سهم ضمن طرحها العام الأولي في السوق الأولي لسوق أبوظبي المالي تمثل 10 % من رأس مال الشركة وستبلغ قيمة الطرح 3,62 مليارات درهم بسعر 3,26 دراهم للسهم الواحد.

ومن شأن الطرح العام الأولي أن يوفر للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في إحدى شركات الرعاية الصحية الرائدة في المنطقة وسيمتد الاكتتاب من 6 إلى 11 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يتم إدراج الأسهم في سوق أبوظبي المالي 20 الجاري.

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