طفرة الائتمان الخاص تقود إلى أزمة جديدة

إذا كانت هذه ((اللحظة الذهبية)) للائتمان الخاص، ففي أي مسار ستسير الأمور؟ وما هي المخاطر؟ لقد عزّزت الفوائد المرتفعة والاضطرابات التي ألمّت بالمصارف الإقليمية في وقت مبكر من العام الجاري قناعة متزايدة بانتعاش الائتمان الخاص. ويُتوقع نمو السوق من 1.6 تريليون دولار هذا العام إلى 2.8 تريليون دولار، بحسب موفرة البيانات ((بريكين)). وتتبنى ((بلاك روك)) نظرة أكثر تفاؤلاً، مرجحة نمو السوق إلى 3.2 تريليونات دولار.

ويرى مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة أبوللو لرأس المال الخاص، أن ((تقليص الخدمات المصرفية)) في أولى مراحله، بينما صاغ جون غراي، رئيس ((بلاك روك))، عبارة ((اللحظة الذهبية))، ليصف الأوضاع في رأس المال الخاص في وقت مبكر من العام الجاري.

وإذا ما اعتبرنا القواعد المصرفية الجديدة، بموجب لوائح الاحتياطي الفيدرالي، حافزاً، فإن رأس المال المطلوب لدعم صناعة الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة أمامه فرصة للازدياد بما يصل إلى 35 % بحسب أوليفر وايمان - شركة الاستشارات الإدارية الرائدة عالمياً- ولا عجب في تصريح جيمي ديمون، رئيس جيه بي مورغان، بأن مقدمي الائتمان الخاص ((سيكونون في حالة من السعادة الكبيرة)).

وستكون كيفية تطور الأمور في السوق مسألة محورية، ليس فقط للشركات والمصارف الكبيرة في السوق الخاصة، وإنما أيضاً لمديري الأصول التقليديين الذين أخذوا في استغلال قدرات السوق الخاصة لتفادي الصعود الشديد لإدارة الأصول السلبية. ويأتي هذا بالتزامن مع شراء أو إطلاق 26 مدير أصول تقليدياً على الأقل وحدات جديدة للائتمان الخاص في العامين المنصرمين.

ويؤكد هذا التحول مدى تغير هيكل سوق التمويل. وكنت ذكرتُ، منذ 20عاماً، في ورقة بحثية لدى عملي في ((مورغان ستانلي))، أن تدفقات المستثمرين ستنقسم إلى ما يشبه حديد الأثقال، فمن ناحية، سيتدفق المستثمرون على الصناديق السلبية والمتداولة بالبورصة للحصول على عوائد قياسية بخسة وعلى نحو مريح. وعلى الجانب الآخر، سيعزز المستثمرون الساعون لعوائد أعلى من تخصيص أصول لدى مديري صناديق متخصصة يستثمرون في أصول خاصة وصناديق تحوّط وعقارات. أما مديرو الصناديق التقليديون ((الأساسيون))، المحاصرون بين الاثنين، فسيتعرضون لضغوط لتعديل محركات الاستثمار لديهم بحيث تصبح أكثر تخصصاً، أو يندمجون معاً لزيادة أحجامهم، وهو ما تحقق بالفعل.

وقد نمت صناديق المؤشرات المتداولة من 218 مليار دولار في 2003 إلى 10.3 تريليونات دولار في أكتوبر الماضي، بحسب ((إي تي إف جي آي))، لكن المثير للدهشة هو كيف أصبح الوضع غير متوازن من حيث الإيرادات، حيث يُرجَّح اتجاه نصف رسوم الإدارة في صناعة الاستثمار إلى مديري أصول بديلة في 2023، ارتفاعاً من 28 % في 2003.

وتخفض البنوك المركزية في الوقت الراهن تيسيرها الكمي، الذي نفذته لدعم الاقتصادات والأسواق، الذي دعم بدوره أرباح الشركات التقليدية. ودون هذه الرياح المواتية، تزداد الضغوط على مديري الصناديق لتصبح أكثر حدة. إذن، على أي منوال ستسير حركة الانتقال إلى الائتمان الخاص؟

في الوقت الراهن، تشير ((بريكين)) إلى استحواذ 10 شركات فقط على 40 % من موارد الائتمان الخاص في الأشهر الأربعة والعشرين الماضية. وهناك ثلاثة أسباب من شأنها أن تجعل نمو الائتمان الخاص يصب في صالح هذه الشركات الأكبر على نحو غير متماثل.

الأول يُتوقع أن يأتي قدر جيد من النمو من مبيعات المصارف الإقليمية للمحافظ الاستثمارية التي تحتاج لخفض ديونها، وغالباً ما تبيع مكرهة أصولاً جيدة. وتنبئ القواعد الجديدة للفيدرالي بعدم قدرة المصارف الكبيرة على النهوض. ويُعد شراء هذه الأصول مسعى متخصصاً، في ضوء الأحجام الكبيرة للمحافظ والسرعة المطلوبة للصفقات، وهو ما يصب في صالح الشركات الكبيرة القادرة على ضمان المخاطر.

والثاني أن الحجم الآخذ في الازدياد للصفقات يتطلب أموالاً أكبر، وشهد شهر أغسطس رقماً قياسياً جديداً لأكبر قرض، الذي بلغ 4.8 مليارات دولار لشركة فيناسترا لتكنولوجيا المالية. والسبب الثالث، والأكثر أهمية، أن المصارف ترغب في عقد شراكات حتى لا تخسر الوصول للعملاء. وفي حين تنذر القواعد الأكثر صرامة بحاجتها على الأرجح للتخلي عن الأصول، فإن المصارف سترغب في مواصلة منح القروض وعقد شراكات للمساعدة بإدارة تدفقات الصفقات، ما سيفيد الشركات كبيرة الحجم بدوره.

وأبرمت عدة مصارف كبيرة صفقات بالفعل، ومن المتوقع أن يتبعها المزيد. ويعد ((سيتي)) آخر مصرف تشير التقارير إلى اعتزامه إطلاق وحدة جديدة في 2024.

ويعني تغير نظام أسعار الفائدة أن خسائر القروض سترتفع مع عودة تكاليف التمويل إلى طبيعتها وتكشّف ضعف الميزانيات العمومية، ما سيكون مصدراً للتحديات لمقدمي الائتمان الخاص. وقد تكون الشركات الجديدة التي تحاول الاستفادة من النمو متسمة بعدم الحصافة. ويتطلب هذا انتقائية وتركيزاً شديدين على المخاطر والإيرادات للصفقات، كما يتطلب فرقاً خبيرة في توفيق الأوضاع، وهو ما يتوفر لدى الكثير من كبار اللاعبين في السوق.

وبالتأكيد، ستكون هناك مساحات للفرص المتخصصة، مثل الديون المتعثرة أو الإقراض لأغراض البنية الأساسية للطاقة، وهي مواطن يمكن للمؤسسات الموهوبة الاستفادة منها، لكنها قد لا تكون بالحجم المطلوب لتعزيز فرص الشركات التقليدية.

عموماً، فإنه ينتظرنا تغير تام وشامل في تخصيص رأس المال، وهو ما يتطلب تحوّلاً كبيراً نحو الائتمان الخاص، بحسب ما قاله هوارد ماركس مؤخراً، لكن المد المقبل لن يسيّر كل القوارب.

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