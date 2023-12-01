3.5 تريليونات رسملة الأسهم المحلية أول جلسات ديسمبر

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.55 تريليونات درهم أمس، في أول جلسات شهر ديسمبر، منها 2.875 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي و675.2 ملياراً في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية أمس، سيولة بنحو 1.02 مليار درهم منها 809.06 ملايين درهم في أبوظبي، و208.5 ملايين درهم في دبي، وتم تداول 220.46 مليون سهم عبر تنفيذ 14.7 ألف صفقة.

وتماسك مؤشر سوق دبي أمس، بدعم أسهم قطاع السلع الاستهلاكية الذي ارتفع 1.3%، وأغلق عند 3987.75 نقطة، منخفضاً 0.11%. واستحوذت 3 أسهم على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، وهي ((إعمار العقارية)) و((الخليج للملاحة)) و((الإمارات دبي الوطني))، في تداولات أمس، أولى جلسات ديسمبر، بسيولة ناهزت 115.4 مليون درهم، 55.3% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 208.5 ملايين درهم.

وقفز سهم ((الاستشارات المالية الدولية)) بالحد الأقصى عند 3.99 دراهم، ليقود ارتفاعات 16 سهماً بالسوق، وصعدت في سوق دبي أسهم الفردوس القابضة 2.1%، وأمان 2%، ودبي للاستثمار 1.36%، وتعاونية الاتحاد 1.2%. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار بأكثر من 12 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 56.64 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 44.6 مليون درهم.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند 9539.08 نقطة، وشهد السوق ارتفاع أسهم أسمنت الفجيرة 14.8%، وأريد 12.8%، وأسمنت الخليج 9.6%، وبالمز الرياضية 2.2%. وحصد سهم ((العالمية القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 223.4 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 101.14 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) جاذباً 86.98 مليون درهم.

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