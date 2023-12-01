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51 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي خلال 11 شهراً

12/1/2023 7:25:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 50 ألفاً و966 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الجاري.

ووفق بيانات سوق دبي المالي، قفزت عدد الحسابات الجديدة 113.3 % خلال نوفمبر 2023، لتصل إلى 9014 حساباً جديداً، مقارنة بـ 4226 حساباً جديداً في نوفمبر 2022.

وسجل عدد الحسابات الجديدة ارتفاعاً 4.9 % خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 48 ألفاً و573 حساباً جديداً خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2022.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 9014 حساباً جديداً في نوفمبر الماضي، و3608 حسابات في أكتوبر، و3526 حساباً في سبتمبر، و4295 حساباً في أغسطس، و3570 حساباً في يوليو، 4246 حساباً في يونيو، و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل، و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير، و3082 حساباً في يناير 2023.

واستحوذت شركة ((الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية))، على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الجاري، بواقع 10603 حسابات، ثم ((بي إتش إم كابيتال)) بنحو 8883 حساباً، ثم ((الرمز كابيتال)) بواقع 7029 حساباً، يليه ((أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية)) 5086 حساباً، و((الدولية للأوراق المالية)) 3707 حسابات، و((المشرق للأوراق المالية)) 2942 حساباً.

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