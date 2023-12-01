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النفط يهبط أكثر من 2% مع قلق المستثمرين من تخفيضات أوبك+

12/1/2023 7:25:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تراجعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة الجمعة عند التسوية عقب أسبوع تداول متقلب، حيث تراقب السوق بقلق أحدث جولة من تخفيضات إنتاج أوبك+ وتباطؤ نشاط التصنيع العالمي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير
1.98 دولار أو 2.45 بالمئة إلى 78.88 دولار للبرميل عند التسوية في أول يوم تكون فيه عقود فبراير عقود أقرب شهر استحقاق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.89 دولار أو 2.49 بالمئة إلى 74.07 دولار.

وسجل برنت خلال الأسبوع تراجعا بنحو 2.1 بالمئة، بينما سجل غرب تكساس الوسيط هبوطا أكبر من 1.9 بالمئة.

واتفقت الدول المنتجة للنفط في تحالف أوبك+ الخميس على خفض الإنتاج العالمي للنفط في السوق العالمية نحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل، بما في ذلك تمديد تخفيضات طوعية حالية من السعودية وروسيا بواقع 1.3 مليون برميل يوميا.

ويركز تحالف أوبك+، الذي يضخ أكثر من 40 بالمئة من النفط العالمي، على خفض الإنتاج مع تراجع الأسعار من نحو 98 دولارا للبرميل في أواخر سبتمبر وسط مخاوف إزاء ضعف النمو الاقتصادي في 2024.

وأظهر مسح أن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة لا يزال ضعيفا وأن معدل التوظيف في المصانع انخفض في نوفمبر .

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