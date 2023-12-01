قصف صاروخي اسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن إسرائيل شنت هجوما جويا على محيط العاصمة السورية دمشق مساء الجمعة.

و تصدت الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري لصواريخ اسرائيلية جنوب وغرب العاصمة السورية دمشق ليل الجمعة السبت.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن "أربعة انفجارات عنيفة سمعت بشكل قوي جنوب وغرب العاصمة دمشق جراء تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الاسرائيلية".

وقال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية لـ(د.ب.أ) "أطلقت إسرائيل عدة صواريخ من فوق هضبة الجولان السوري المحتل باتجاه مناطق جنوب العاصمة دمشق وقد اسقطت الدفاعات الجوية السورية عددا منها ويجري حاليا تقييم المواقع التي تعرضت للاستهداف".

وقال سكان في جنوب دمشق إنهم شاهدوا "عددا من الصواريخ الاسرائيلية تسقطها الدفاعات الجوية وتنفجر في السماء، وسمعوا أصوات سيارات اسعاف على طريق مطار دمشق الدولي قرب مدينة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق ".

يذكر أن هذا الاستهداف هو الثاني عشر منذ اندلاع عملية طوفان الاقصى وقد استهدفت إسرائيل مطاري دمشق وحلب واخرجتهم عن الخدمة وهذا الاستهداف هو الخمسين منذ بداية العام الجاري.



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