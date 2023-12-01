مصادر فلسطينية ومصرية تؤكد عدم وصول مساعدات لقطاع غزة منذ انتهاء الهدنة



قالت مصادر فلسطينية ومصرية إنه لم يتم وصول مساعدات إلى قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة القصيرة بين إسرائيل وحركة حماس صباح الجمعة.

وقالت مصادر أمنية إن مصر مستعدة لتقديم المساعدات ولكن لم يكن من الممكن تسليمها بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد متحدث فلسطيني باسم معبر رفح الحدودي مع مصر، وهو الطريق الوحيد المفتوح للدخول إلى غزة أو الخروج منها، يوم الجمعة أنه لم يتم عبور أي مساعدات عبر الحدود.

وزعمت السلطات الإسرائيلية لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن عشرات الشاحنات المحملة بالأغذية والأدوية، ولكن بدون وقود، عبرت الحدود.

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