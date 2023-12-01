ستاندرد اند بورز 500 يغلق عند أعلى مستوى في 2023



ارتفعت الأسهم الأمريكية وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز أعلى مستوى إغلاق له خلال العام الجمعة ليبدأ شهر ديسمبر على ارتفاع إذ عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وجهة النظر التي تفيد بأن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها.

وحققت المؤشرات الثلاثة مكاسبها الأسبوعية الخامسة على التوالي بالنسبة المئوية.

ووفقا للبيانات الأولية، زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 25.88 نقطة، أو ما يعادل 0.59 بالمئة، إلى 4593.68 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 78.81 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 14305.03 نقطة. كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 294.28 نقطة، أو 0.82 بالمئة، إلى 36245.57 نقطة.

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