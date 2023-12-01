ستاندرد اند بورز 500 يغلق عند أعلى مستوى في 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت الأسهم الأمريكية وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز أعلى مستوى إغلاق له خلال العام الجمعة ليبدأ شهر ديسمبر على ارتفاع إذ عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وجهة النظر التي تفيد بأن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها.
وحققت المؤشرات الثلاثة مكاسبها الأسبوعية الخامسة على التوالي بالنسبة المئوية.
ووفقا للبيانات الأولية، زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 25.88 نقطة، أو ما يعادل 0.59 بالمئة، إلى 4593.68 نقطة.
وربح المؤشر ناسداك المجمع 78.81 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 14305.03 نقطة. كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 294.28 نقطة، أو 0.82 بالمئة، إلى 36245.57 نقطة.
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