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ستاندرد اند بورز 500 يغلق عند أعلى مستوى في 2023

12/1/2023 7:25:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


ارتفعت الأسهم الأمريكية وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز أعلى مستوى إغلاق له خلال العام الجمعة ليبدأ شهر ديسمبر على ارتفاع إذ عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وجهة النظر التي تفيد بأن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها.

وحققت المؤشرات الثلاثة مكاسبها الأسبوعية الخامسة على التوالي بالنسبة المئوية.

ووفقا للبيانات الأولية، زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 25.88 نقطة، أو ما يعادل 0.59 بالمئة، إلى 4593.68 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 78.81 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 14305.03 نقطة. كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 294.28 نقطة، أو 0.82 بالمئة، إلى 36245.57 نقطة.

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