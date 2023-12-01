كوريا الجنوبية تطلق أول قمر اصطناعي للتجسس بواسطة صاروخ فالكون 9

أطلقت كوريا الجنوبية الجمعة أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري بواسطة صاروخ "فالكون 9" من "سبايس إكس" وفق مشاهد مباشرة بثتها شركة الفضاء الأميركية، وذلك بعد أقل من أسبوعين على إطلاق بيونغ يانغ قمرا للمراقبة العسكرية.

وانطلق "فالكون 9" حاملا القمر الاصطناعي من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن القمر الاصطناعي وضع في مداره بنجاح بعد فترة وجيزة من إقلاع الصاروخ.

وأضافت نقلا عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية "انطلق +فالكون 9+ عند الساعة 10,19 صباحا ووضع القمر الاصطناعي للتجسس في المدار بعد قرابة أربع دقائق من الإطلاق".

ويعني وضع القمر في المدار أن كوريا الجنوبية أصبحت تملك أول قمر اصطناعي للتجسس بني محليا لمراقبة نشاطات كوريا الشمالية المسلحة نوويا.

وتسعى سيول لإطلاق أربعة أقمار اصطناعية إضافية بحلول نهاية العام 2025 لتعزيز قدراتها.

ووضع القمر في مدار يتراوح علوه بين 400 و600 كيلومتر وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية وهو قادر على اكتشاف جسم صغير بحجم 30 سنتيمترا.

ونقلت "يونهاب" عن مسؤول في وزارة الدفاع قوله "مع الأخذ في الاعتبار دقتها وقدرتها على مراقبة الأرض... تُعد تكنولوجيا أقمارنا الاصطناعية بين الخمس الأولى على مستوى العالم".

ومذ أطلقت كوريا الشمالية قمرها "ماليغيونغ-1" الأسبوع الماضي، قالت بيونغ يانغ إنها تمكنت من مراقبة مواقع رئيسية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، لم تنشر أي صور.

وكانت تلك المحاولة الثالثة لكوريا الشمالية لوضع قمر اصطناعي عسكري للتجسس في المدار بعد عمليتين فاشلتين في مايو وأغسطس.

وأكّدت سيول أن روسيا ساعدت كوريا الشمالية تقنيا في تلك العملية.

وقال تشوي جي-إيل أستاذ الدراسات العسكرية في جامعة سانغجي لوكالة فرانس برس "حتى الآن، كانت كوريا الجنوبية تعتمد بشكل كبير على أقمار التجسس التي تديرها الولايات المتحدة" عندما يتعلق الأمر بمراقبة كوريا الشمالية.

وأضاف أنه في حين أن كوريا الجنوبية "نجحت في إطلاق قمر اصطناعي للاتصالات العسكرية، استغرق إطلاق قمر اصطناعي للتجسس وقتا أطول بسبب العوائق التكنولوجية".





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