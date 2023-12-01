مجلس الأمن الدولي ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان

أنهى مجلس الأمن الدولي الجمعة، بناء على طلب من السودان، مهام بعثة الأمم المتحدة السياسية.

بعد أخذه علماً برسالة الخرطوم التي طالبت فيها بالإنهاء "الفوري" لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال (يونيتامس)، اعتمد مجلس الأمن قراراً بإنهاء تفويضها اعتباراً من الأحد. وصوت 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

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