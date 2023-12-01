مجلس الأمن الدولي ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أنهى مجلس الأمن الدولي الجمعة، بناء على طلب من السودان، مهام بعثة الأمم المتحدة السياسية.
بعد أخذه علماً برسالة الخرطوم التي طالبت فيها بالإنهاء "الفوري" لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال (يونيتامس)، اعتمد مجلس الأمن قراراً بإنهاء تفويضها اعتباراً من الأحد. وصوت 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.
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