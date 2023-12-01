تحقيق ألماني: روسيا استغلت عملية نورد ستريم للحصول على معلومات سرية خاصة بالناتو



توصل تحقيق أجراه مشرعون في شمال شرقى ألمانيا إلى أن روسيا حاولت استخدام إجراءات الموافقة التنظيمية لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 للحصول على معلومات سرية خاصة بحلف شمال الأطلسي "الناتو"

بشأن بحر البلطيق.

وقد تم التوصل إلى هذا الاستنتاج في تقرير حظى بالإجماع من لجنة برلمانية حكومية في ولاية مكلنبورج فوربومرن الألمانية، والتي استمعت لشهادة حول عملية خط الأنابيب المثيرة للجدل.

وتحقق اللجنة في علاقات حكومة الولاية بمشروع خط الأنابيب الذي بنته وتملكه شركة الطاقة الروسية المملوكة للدولة جازبروم.

وأنشأ برلمان ولاية مكلنبورج فوربومرن مؤسسة لحماية المناخ في أوائل عام 2021 في محاولة ناجحة لإكمال خط الأنابيب وتجاوز العقوبات الأمريكية المحتملة التي تهدف إلى وقف المشروع المثير للجدل.

وذكر المشرع سيباستيان إيلرز أن هيئة التعدين في سترالسوند، وهي الوكالة التنظيمية في الولاية التي تشرف على عملية توفير تصاريح خط الأنابيب، قد طلبت من الجيش الالماني نيابة عن نورد ستريم 2 إحداثيات مناطق غوص الغواصات التابعة لحلف شمال الأطلسي في المنطقة.

وتوصل زميله المشرع رينيه دومكه إلى نفس النتيجة وأعرب عن صدمته من قيام الجيش بتقديم البيانات وأضاف: "إن ما يسترعي انتباهك هو أن هناك مشروع راعيه مقره في سويسرا ومملوك لشركة جازبروم الروسية المملوكة للدولة".

وقال إنه تم تقديم بيانات مبسطة للغاية.

وأفاد هانز دام، رئيس التحقيق، بأن العلاقة بين الجهات التنظيمية في الولاية وشركة جازبروم "عرضت أمن ألمانيا وحلف شمال الأطلسي للخطر".

وكان خطا أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 يزودان ألمانيا بالغاز الروسي عبر بحر البلطيق. وقد تم إغلاقهما بعد عمل تخريبي في

سبتمبر 2022.

وقد عارض العديد من حلفاء ألمانيا، بما فيهم الولايات المتحدة، بصخب بناء خطوط الأنابيب بسبب القلق من القوة الروسية في المنطقة.

ويهدف التحقيق البرلماني إلى فهم مدى تأثير الشركات الروسية المملوكة للدولة على حكومة مكلنبورج فوربومرن في ذلك الوقت.





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