مدير عام مكتب رئيس الوزراء: المرأة البحرينية أثبتت جدارتها وكفاءتها في جميع الميادين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونوّه‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بجهود‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وما‭ ‬يقوم‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬ومشاريع‭ ‬نوعية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬دعم‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتعزيز‭ ‬إسهاماتها‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬احتفاء‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬هنأ‭ ‬المحميد‭ ‬جميع‭ ‬منتسبات‭ ‬المكتب‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجهودهن‭ ‬وعملهن‭ ‬الدؤوب‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن،‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬محل‭ ‬فخرٍ‭ ‬واعتزازٍ‭ ‬للوطن،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهن‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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