مدير عام مكتب رئيس الوزراء: المرأة البحرينية أثبتت جدارتها وكفاءتها في جميع الميادين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد حمد يعقوب المحميد مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، أن المرأة البحرينية أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة الميادين من خلال ما قدمته من عطاءاتٍ جليلة وإسهاماتٍ مميّزة في مسيرة العمل الوطني، وما سطرته من قصص نجاحٍ بارزة تجسد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المرأة البحرينية، منوهًا بما تحظى به المرأة البحرينية من دعمٍ ورعايةٍ من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمواصلة تعزيز تقدم المرأة ودورها كشريك فاعلٍ ورئيسي في رفد مسارات التنمية.
ونوّه مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء بجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وما يقوم عليه من مبادرات ومشاريع نوعية تسهم في مواصلة دعم تقدم المرأة البحرينية وتعزيز إسهاماتها في كافة المجالات.
جاء ذلك لدى احتفاء مكتب رئيس مجلس الوزراء بيوم المرأة البحرينية والذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام، حيث هنأ المحميد جميع منتسبات المكتب ضمن فريق البحرين معربًا عن شكره وتقديره لجهودهن وعملهن الدؤوب لخدمة الوطن، والتي هي محل فخرٍ واعتزازٍ للوطن، متمنيًا لهن دوام التوفيق والنجاح في خدمة مملكة البحرين.
كلمات دالة
MENAFN01122023000055011008ID1107524075
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.