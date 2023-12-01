-->

Saturday, 02 December 2023 04:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدير عام مكتب رئيس الوزراء: المرأة البحرينية أثبتت جدارتها وكفاءتها في جميع الميادين

12/1/2023 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬حمد‭ ‬يعقوب‭ ‬المحميد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬أثبتت‭ ‬جدارتها‭ ‬وكفاءتها‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الميادين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬من‭ ‬عطاءاتٍ‭ ‬جليلة‭ ‬وإسهاماتٍ‭ ‬مميّزة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬وما‭ ‬سطرته‭ ‬من‭ ‬قصص‭ ‬نجاحٍ‭ ‬بارزة‭ ‬تجسد‭ ‬المكانة‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬منوهًا‭ ‬بما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬دعمٍ‭ ‬ورعايةٍ‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لمواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬ودورها‭ ‬كشريك‭ ‬فاعلٍ‭ ‬ورئيسي‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭.‬

ونوّه‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بجهود‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وما‭ ‬يقوم‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬ومشاريع‭ ‬نوعية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬دعم‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتعزيز‭ ‬إسهاماتها‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬احتفاء‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬هنأ‭ ‬المحميد‭ ‬جميع‭ ‬منتسبات‭ ‬المكتب‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجهودهن‭ ‬وعملهن‭ ‬الدؤوب‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن،‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬محل‭ ‬فخرٍ‭ ‬واعتزازٍ‭ ‬للوطن،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهن‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كلمات دالة

MENAFN01122023000055011008ID1107524075

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث