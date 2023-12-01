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د. وهيب الناصر: خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الصفري انطلاقة لحماية بيئة البحرين والكرة الأرضية

12/1/2023 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬د‭. ‬وهيب‭ ‬عيسى‭ ‬الناصر‭ ‬أستاذ‭ ‬الفيزياء‭ ‬التطبيقية‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬رغم‭ ‬قلة‭ ‬انبعاثاتها‭ ‬الكربونية‭ ‬عالميا‭ (‬إلي‭ ‬0‭.‬05‭% ‬من‭ ‬الانبعاث‭ ‬العالمي‭) ‬فإنها‭ ‬وضعت‭ ‬حلولا‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬لإيمانها‭ ‬بمبدأ‭ ‬الالتزام‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي؛‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬‮«‬كوب‭ ‬28‮»‬‭ ‬تناول‭ ‬موضوع‭ ‬غزة‭ ‬وفلسطين‭ ‬وضرورة‭ ‬ان‭ ‬تحظى‭ ‬بالسلام‭ ‬والعيش‭ ‬الرغيد‭.‬

وأضاف‭ ‬الناصر‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬البيئية‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬اعلان‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬أو‭ ‬قمة‭ ‬الارض؛‭ ‬مؤتمر‭ ‬جانيرو،‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بالبيئة‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1992،‭ ‬كما‭ ‬التزمت‭ ‬بخفض‭ ‬الانبعاث‭ ‬بمعدل‭ ‬20‭% ‬عام‭ ‬2023‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مساهمة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬لإنتاج‭ ‬الطاقة،‭ ‬والحياد‭ ‬الصفري‭ ‬عام‭ ‬2060،‭ ‬وزراعة‭ ‬140‭ ‬ألف‭ ‬شجرة‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬العامة‭ ‬والميادين،‭ ‬وزراعة‭ ‬110‭ ‬آلاف‭ ‬شجرة‭ ‬قرم‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬المحددة‭ ‬وزيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭. ‬

وتابع‭ ‬الناصر‭ ‬قائلا‭: ‬البحرين‭ ‬دولة‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬مساحتها‭ ‬ومواردها‭ ‬ولكنها‭ ‬عظيمة‭ ‬بمبادئها‭ ‬وطموحها‭ ‬وأخلاقياتها‭ ‬وإنسانيتها،‭ ‬دول‭ ‬اخرى‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تلويث‭ ‬كوكب‭ ‬الارض‭ ‬وللأسف‭ ‬لم‭ ‬تلتزم‭ ‬بمعاهداتها،‮
‬فالصين‭ ‬هي‭ ‬اكبر‭ ‬مصدّر‭ ‬لانبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬27‭% ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬العالمية،‭ ‬تليها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ (‬15%‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬السبعة‭ ‬والعشرون،‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ (‬9.8%‭)‬،‭ ‬والهند‭ (‬6.8%‭)‬،‭ ‬وروسيا‭ (‬4.7%‭).‬

وقال‭ ‬د‭. ‬وهيب‭ ‬الناصر‭ ‬إن‭ ‬إطلاق‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أمس‭ (‬1‭ ‬ديسمبر‭) ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬سيكون‭ ‬انطلاقة‭ ‬معززة‭ ‬لحماية‭ ‬بيئة‭ ‬البحرين‭ ‬والكرة‭ ‬الارضية‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬باقي‭ ‬الدول‭ ‬بالالتزام‭ ‬بما‭ ‬تتحدث‭ ‬به‭ ‬وتطلقه‭ ‬من‭ ‬تصريحات؛‭ ‬ولو‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬التزمت‭ ‬بالمسارات‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬بها‭ ‬ملكنا‭ ‬المعظم،‭ ‬وهي‭ ‬مشاريع‭ ‬منخفضة‭ ‬الكربون،‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الاخضر،‭ ‬والتكيف‭ ‬مع‭ ‬التغير‭ ‬المناخي؛‭ ‬لصار‭ ‬وضع‭ ‬كوكب‭ ‬الارض‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬تعاف‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬مزمن‭ ‬فيه‭ ‬هو‭ ‬مرض‭ ‬أو‭ ‬وباء‭ ‬الاحترار‭ ‬العالمي‭.‬

وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬قليلة‭ ‬التعداد‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬عدد‭ ‬الابحاث‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬والبيئة‭ ‬قرابة‭ ‬500‭ ‬بحث‭ ‬منشور،‭ ‬ويعود‭ ‬بعضها‭ ‬الى‭ ‬الثمانينيات؛‭ ‬أي‭ ‬قبل‭ ‬اجتماع‭ ‬قمة‭ ‬الأرض،‭ ‬وتأتي‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬وجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬غزارة‭ ‬وعراقة‭ ‬الابحاث‭.‬

وأشار‭ ‬د‭. ‬وهيب‭ ‬الناصر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاعتداء‭ ‬الوحشي‭ ‬غير‭ ‬المتكافئ‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬قتلى‭ ‬عددهم‭ ‬20‭ ‬ألفا‭ ‬وتدمير‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬مبنى،‭ ‬وإصابات‭ ‬تقارب‭ ‬المليون‭ ‬فهو‭ ‬تسبب‭ ‬بدمار‭ ‬بيئي‭ ‬وبانبعاثات‭ ‬كثيرة‭ ‬جدا‭ ‬جراء‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الكثيف،‭ ‬والتدمير،‭ ‬ووضع‭ ‬البوارج‭ ‬والسفن‭ ‬التي‭ ‬جابت‭ ‬البحار‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬بعيدة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الغازات‭ ‬الناتجة‭ ‬من‭ ‬التدمير‭ ‬والقصف‭ ‬والتفجير،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬تطرق‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬هي‭ ‬ايعاز‭ ‬لأن‭ ‬يدين‭ ‬العالم‭ ‬هذا‭ ‬العبث‭ ‬والظلم‭ ‬والمآسي‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬وليقول‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬كفى‭ ‬عدوانا‭ ‬وكفى‭ ‬قتلا‭ ‬وإبادة‭ ‬للإنسانية‭ ‬وإلا‭ ‬لا‭ ‬معنى‭ ‬لشعارات‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬نفضها‭ ‬ونقضها‭ ‬من‭ ‬اسرائيل‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يتحرك‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬وكأن‭ ‬اسرائيل‭ ‬اصابته‭ ‬بالشلل‭.‬

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