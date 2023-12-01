تستمر حتى غدٍ الأحد: المصريون في البحرين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السفيرة المصرية تشيد بالتنسيق مع السلطات البحرينية
بدأ أبناء الجالية المصرية المقيمة في مملكة البحرين أمس الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في مقر السفارة المصرية بالمنامة، وذلك لاختيار رئيس مصر القادم من بين 4 مرشحين هم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.
وشهد مقر السفارة المصرية توافد عشرات المواطنين المصريين مع عملية التصويت في يومها الأول في التاسعة من صباح أمس واستمرت حتى التاسعة مساء، وتتواصل خلال يومي السبت والأحد، وشهدت حضور كبار السن والمرأة وبعض الأسر الذين حرصوا على اصطحاب أطفالهم خلال عملية التصويت، في ظل إشراف طاقم السفارة المصرية وعلى رأسهم السفيرة المصرية ريهام خليل، التي حرصت على متابعة توفير كل التسهيلات للراغبين في التصويت.
وصرحت السفيرة ريهام خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لـ«أخبار الخليج» بأن عملية التصويت بدأت في التاسعة من صباح أمس الجمعة، وتستمر على مدار أيام 3،2،1 من ديسمبر الجاري، لافتة إلى أنه تم تجهيز مقر السفارة المصرية بالمنامة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر من الناحية الإجرائية والفنية، وتم استقبال المواطنين المصريين المقيمين في المنامة، ونتطلع إلى مشاركتهم على مدار الأيام القادمة في ممارسة حقهم الدستوري في انتخاب من يتولى رئاسة جمهورية مصر العربية خلال السنوات القادمة.
ولفتت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير العملية الانتخابية على مدار الساعة داخل مقر السفارة المصرية بالمنامة.
وأعربت السفيرة المصرية عن بالغ اعتزازها وتقديرها للسلطات البحرينية على التسهيلات وعمليات التأمين للانتخابات، مؤكدة أنه جرى التنسيق مع السلطات البحرينية في ظل التعاون والتنسيق المشترك على أرفع المستويات أسوة بما جرى في العمليات الانتخابية السابقة.
وتترأس السفيرة المصرية اللجنة الفرعية للتصويت، وسوف تجري إجراءات فرز الأصوات مع إغلاق باب التصويت في الثالث من ديسمبر الجاري، والتأكد من تمكن كل المواطنين الموجودين في المقر الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم.
ونوه المصريون المشاركون في التصويت بالتسهيلات التي وفرتها السفارة المصرية مشيدين بجهود السفيرة ريهام خليل والطاقم الدبلوماسي والإداري بالسفارة إذ إن عملية التصويت لا تستغرق 5 دقائق وتجري بسلاسة ويسر، كما تعكس الاحترافية العالية للقائمين عليها.
وأكدوا حرصهم على المشاركة في الانتخابات، ودور الجاليات المصرية في الخارج في رسم مستقبل وطنها، والحرص على إظهار وعي الشعب المصري في اختيار المرشح الأمثل لقيادة الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة والتي تشهد تحديات كبيرة.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المصريين المدرجة أسماؤهم في قاعدة البيانات الرقمية وفقاً للرقم القومي مدعوون للاقتراع والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي لاختيار رئيس للجمهورية، دون الحاجة لتسجيل أسمائهم في قوائم الناخبين.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت شروط الانتخاب للمصريين في الخارج باستخدام بطاقة الرقم القومي دون اشتراط سريان صلاحيتها، في حين اشترطت سريان صلاحية جواز السفر المُميكَن المثبت به الرقم القومي، كما أوضحت السفارة المصرية أنه يمكن للمصريين المقيمين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية التصويت في المقر الانتخابي لمملكة البحرين تيسيراً للوصول إلى لجان الانتخاب والتي يبلغ عددها 137 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج.
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