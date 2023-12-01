تستمر حتى غدٍ الأحد: المصريون في البحرين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)









بدأ‭ ‬أبناء‭ ‬الجالية‭ ‬المصرية‭ ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أمس‭ ‬الإدلاء‭ ‬بأصواتهم‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬2024،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬السفارة‭ ‬المصرية‭ ‬بالمنامة،‭ ‬وذلك‭ ‬لاختيار‭ ‬رئيس‭ ‬مصر‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬4‭ ‬مرشحين‭ ‬هم‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬ورئيس‭ ‬الحزب‭ ‬المصري‭ ‬الديمقراطي‭ ‬فريد‭ ‬زهران،‭ ‬ورئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬عبدالسند‭ ‬يمامة،‭ ‬ورئيس‭ ‬حزب‭ ‬الشعب‭ ‬الجمهوري‭ ‬حازم‭ ‬عمر‭.‬

وشهد‭ ‬مقر‭ ‬السفارة‭ ‬المصرية‭ ‬توافد‭ ‬عشرات‭ ‬المواطنين‭ ‬المصريين‭ ‬مع‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬واستمرت‭ ‬حتى‭ ‬التاسعة‭ ‬مساء،‭ ‬وتتواصل‭ ‬خلال‭ ‬يومي‭ ‬السبت‭ ‬والأحد،‭ ‬وشهدت‭ ‬حضور‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬والمرأة‭ ‬وبعض‭ ‬الأسر‭ ‬الذين‭ ‬حرصوا‭ ‬على‭ ‬اصطحاب‭ ‬أطفالهم‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬التصويت،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إشراف‭ ‬طاقم‭ ‬السفارة‭ ‬المصرية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬السفيرة‭ ‬المصرية‭ ‬ريهام‭ ‬خليل،‭ ‬التي‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬التصويت‭.‬

وصرحت‭ ‬السفيرة‭ ‬ريهام‭ ‬خليل‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬وتستمر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أيام‭ ‬3،2،1‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬مقر‭ ‬السفارة‭ ‬المصرية‭ ‬بالمنامة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للانتخابات‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الإجرائية‭ ‬والفنية،‭ ‬وتم‭ ‬استقبال‭ ‬المواطنين‭ ‬المصريين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬المنامة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مشاركتهم‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬حقهم‭ ‬الدستوري‭ ‬في‭ ‬انتخاب‭ ‬من‭ ‬يتولى‭ ‬رئاسة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للانتخابات‭ ‬تتابع‭ ‬سير‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬داخل‭ ‬مقر‭ ‬السفارة‭ ‬المصرية‭ ‬بالمنامة‭.‬

وأعربت‭ ‬السفيرة‭ ‬المصرية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬اعتزازها‭ ‬وتقديرها‭ ‬للسلطات‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬التسهيلات‭ ‬وعمليات‭ ‬التأمين‭ ‬للانتخابات،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬أرفع‭ ‬المستويات‭ ‬أسوة‭ ‬بما‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الانتخابية‭ ‬السابقة‭.‬

وتترأس‭ ‬السفيرة‭ ‬المصرية‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬للتصويت،‭ ‬وسوف‭ ‬تجري‭ ‬إجراءات‭ ‬فرز‭ ‬الأصوات‭ ‬مع‭ ‬إغلاق‭ ‬باب‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬تمكن‭ ‬كل‭ ‬المواطنين‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الانتخابي‭ ‬من‭ ‬الإدلاء‭ ‬بأصواتهم‭.‬

ونوه‭ ‬المصريون‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬بالتسهيلات‭ ‬التي‭ ‬وفرتها‭ ‬السفارة‭ ‬المصرية‭ ‬مشيدين‭ ‬بجهود‭ ‬السفيرة‭ ‬ريهام‭ ‬خليل‭ ‬والطاقم‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والإداري‭ ‬بالسفارة‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬لا‭ ‬تستغرق‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬وتجري‭ ‬بسلاسة‭ ‬ويسر،‭ ‬كما‭ ‬تعكس‭ ‬الاحترافية‭ ‬العالية‭ ‬للقائمين‭ ‬عليها‭.‬

وأكدوا‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات،‭ ‬ودور‭ ‬الجاليات‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬مستقبل‭ ‬وطنها،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬إظهار‭ ‬وعي‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬المرشح‭ ‬الأمثل‭ ‬لقيادة‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭.‬

وذكرت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للانتخابات‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المصريين‭ ‬المدرجة‭ ‬أسماؤهم‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬الرقمية‭ ‬وفقاً‭ ‬للرقم‭ ‬القومي‭ ‬مدعوون‭ ‬للاقتراع‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الانتخابي‭ ‬لاختيار‭ ‬رئيس‭ ‬للجمهورية،‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬لتسجيل‭ ‬أسمائهم‭ ‬في‭ ‬قوائم‭ ‬الناخبين‭.‬

وكانت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للانتخابات‭ ‬قد‭ ‬حددت‭ ‬شروط‭ ‬الانتخاب‭ ‬للمصريين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقة‭ ‬الرقم‭ ‬القومي‭ ‬دون‭ ‬اشتراط‭ ‬سريان‭ ‬صلاحيتها،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اشترطت‭ ‬سريان‭ ‬صلاحية‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬المُميكَن‭ ‬المثبت‭ ‬به‭ ‬الرقم‭ ‬القومي،‭ ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬السفارة‭ ‬المصرية‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬للمصريين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الانتخابي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تيسيراً‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬لجان‭ ‬الانتخاب‭ ‬والتي‭ ‬يبلغ‭ ‬عددها‭ ‬137‭ ‬سفارة‭ ‬وقنصلية‭ ‬مصرية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭. ‬

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