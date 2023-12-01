خالد بن عبدالله: المرأة البحرينية شريك فاعل ومساهم إيجابي في شتى مناحي التنمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬رفيعة‭ ‬ومنزلة‭ ‬مرموقة‭ ‬رسخت‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬بوصفها‭ ‬شريكاً‭ ‬فاعلاً‭ ‬ومساهماً‭ ‬إيجابياً‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬مناحي‭ ‬وأبعاد‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬لا‭ ‬محدود‭ ‬واهتمام‭ ‬متواصل‭ ‬بالمرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تدعم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إدماج‭ ‬احتياجاتها‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬والمبادرات‭ ‬الحكومية‭ ‬المختلفة،‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬الموجهة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬عبر‭ ‬تفعيل‭ ‬وتطوير‭ ‬سياسات‭ ‬ومبادرات‭ ‬النموذج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬وتأكيد‭ ‬إسهاماتها‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬العامة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وأشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬برؤية‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودور‭ ‬سموها‭ ‬المشهود‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬الذي‭ ‬استطاع‭ ‬ – طوال‭ ‬مسيرته‭ ‬الحافلة‭ ‬بالإنجاز – ‭ ‬النهوض‭ ‬بالمرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والإعلاء‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬وفق‭ ‬مبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تمكينها‭ ‬سياسياً‭ ‬واجتماعياً‭ ‬واقتصادياً،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬له‭ ‬انعكاسات‭ ‬إيجابية‭ ‬لا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬اللذين‭ ‬تمكنت‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬محافلهما‭ ‬من‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬وعلم‭ ‬بلدها‭ ‬عالياً،‭ ‬وتمثيله‭ ‬أيما‭ ‬تمثيل‭ ‬بثقة‭ ‬واقتدار‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬شعار،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬أساس‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والعدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬ينشدها‭ ‬الجميع،‭ ‬ويتجلى‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أبهى‭ ‬صوره‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬يكفل‭ ‬دستورها‭ ‬وتحفظ‭ ‬تشريعاتها‭ ‬الوطنية‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬لتبني‭ ‬السياسات‭ ‬والبرامج‭ ‬المعززة‭ ‬لتلك‭ ‬الحقوق‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬متساوية‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬بالخير‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة،‭ ‬وحفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المواطنة‭ ‬الحقة،‭ ‬وحفظ‭ ‬هوية‭ ‬الوطن‭ ‬وثقافته‭ ‬العريقة‭.‬

وجدد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العزيزة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬صادق‭ ‬أمنياته‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬لتظل‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬عنصراً‭ ‬مهماً‭ ‬وعضواً‭ ‬حيوياً‭ ‬ورديفاً‭ ‬أساسياً‭ ‬لتنمية‭ ‬وبناء‭ ‬وتطور‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

كلمات دالة