قرينة الملك تتلقى برقية تهنئة من محمد بن مبارك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم أعرب فيها عن أخلص التهاني والتبريكات بمناسبة يوم المرأة البحرينية.
وأشاد سموه بما تحقق للمرأة البحرينية من مكتسبات ومنجزات وما حققته من مكانة متميزة بفضل ما تحظى به من رعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات وقيادة قرينة العاهل المعظم لكل المبادرات الوطنية والبرامج الطموحة لتعزيز دور المرأة في كل المجالات، متمنياً سموه لقرينة العاهل وللمرأة البحرينية كل التوفيق بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة في وطننا العزيز.
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