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قرينة الملك تتلقى برقية تهنئة من محمد بن مبارك

12/1/2023 7:20:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقت‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الخاص‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أعرب‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬أخلص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬مكتسبات‭ ‬ومنجزات‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬متميزة‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬وقيادة‭ ‬قرينة‭ ‬العاهل‭ ‬المعظم‭ ‬لكل‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬والبرامج‭ ‬الطموحة‭ ‬لتعزيز‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬متمنياً‭ ‬سموه‭ ‬لقرينة‭ ‬العاهل‭ ‬وللمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬وطننا‭ ‬العزيز‭.‬

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