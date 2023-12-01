قرينة الملك تتلقى برقية تهنئة من محمد بن مبارك

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬مكتسبات‭ ‬ومنجزات‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬متميزة‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬وقيادة‭ ‬قرينة‭ ‬العاهل‭ ‬المعظم‭ ‬لكل‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬والبرامج‭ ‬الطموحة‭ ‬لتعزيز‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬متمنياً‭ ‬سموه‭ ‬لقرينة‭ ‬العاهل‭ ‬وللمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬وطننا‭ ‬العزيز‭.‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.