كوادرنا الطبية.. الدكتورة نسرين السيد نموذج إنساني نفخر به

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حققت المرأة البحرينية إنجازات في مختلف الأصعدة بما في ذلك الحقل الطبي، في يوم المرأة البحرينية، تفتخر مملكة البحرين بإنجازات المرأة البحرينية في جميع المجالات والدكتورة نسرين السيد استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري نموذج مشرف لإنجازات المرأة البحرينية في مجال الطب، وخصوصا في مجال تخصص أمراض الغدد الصماء والسكري واختلال الدهون.
تعتبر د. نسرين السيد أول بحرينية وخليجية حاصلة على تخصص البورد الأمريكي في مجال اختلال الدهون وأول طبيبة بحرينية وخليجية تترأس الجمعية الخليجية لأمراض الغدد الصماء والسكري وثاني امرأة خليجية ترأست الجمعية الأمريكية لأمراض الغدد الصماء فرع الخليج.
واختيرت د.نسرين السيد ضمن لجنة جمعية أمراض الشرايين والكوليسترول الدولية للشرق الوسط وشمال إفريقيا وهي المرأة الوحيدة من الخليج في هذه اللجنة. ولها العديد من الأبحاث العلمية وأبرزها التوصيات التي نشرتها بالتعاون مع أطباء الخليج ورئيس الجمعية الأوربية لأمراض الكوليسترول والشرايين وكانت الباحث الرئيسي لهذه التوصيات.
هذه توصيات لعلاج امراض الكوليسترول واختلال الدهون وتعد المرجع الأساسي للأطباء في الخليج لضمان إتباع العلاج المثالي للمرضى وللوقاية من الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية. إضافة إلى ابحاثها في مجال السكري والغدد الصماء.
وبفضل خبرتها في علاج أمراض نادرة في الغدد الصماء كمرض الهيبوباراثايرود أو خمول الجار درقية جعلت مملكة البحرين محطة لهذا العلاج حيث لديها مرضى من خارج البحرين الذين يتلقون العلاج من ضمنهم (المريضة روان الهمص) من قطاع غزة التي تم معها تفاعل قوي على منصات التواصل الاجتماعي والتي تشرف د. نسرين على علاجها، كما تقوم بجهود مضنية مع الجهات المسؤولة لمساعدة روان في تلقي العلاج في ظل ظروف الحرب الراهنة.
وتقديرا لإنجازاتها في مجال أمراض الغدد الصماء والسكري تم منحها مؤخرا جائزة ابن سينا للتميز في مجال أمراض الغدد الصماء على مستوى الخليج العربي.
ود. نسرين السيد حاصلة على الزمالة الأمريكية في أمراض الغدد الصماء والسكري والبورد الأمريكي في أمراض اختلال الدهون وتشغل حاليا منصب المدير الطبي بمركز دار الصحة الطبي بالبحرين بالإضافة إلى عملها كاستشارية غدد صماء وسكري.
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