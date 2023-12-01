كوادرنا الطبية.. الدكتورة نسرين السيد نموذج إنساني نفخر به

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تعتبر‭ ‬د‭. ‬نسرين‭ ‬السيد‭ ‬أول‭ ‬بحرينية‭ ‬وخليجية‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬تخصص‭ ‬البورد‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬اختلال‭ ‬الدهون‭ ‬وأول‭ ‬طبيبة‭ ‬بحرينية‭ ‬وخليجية‭ ‬تترأس‭ ‬الجمعية‭ ‬الخليجية‭ ‬لأمراض‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والسكري‭ ‬وثاني‭ ‬امرأة‭ ‬خليجية‭ ‬ترأست‭ ‬الجمعية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لأمراض‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬فرع‭ ‬الخليج‭. ‬

واختيرت‭ ‬د‭.‬نسرين‭ ‬السيد‭ ‬ضمن‭ ‬لجنة‭ ‬جمعية‭ ‬أمراض‭ ‬الشرايين‭ ‬والكوليسترول‭ ‬الدولية‭ ‬للشرق‭ ‬الوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬وهي‭ ‬المرأة‭ ‬الوحيدة‭ ‬من‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭. ‬ولها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬وأبرزها‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أطباء‭ ‬الخليج‭ ‬ورئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬الأوربية‭ ‬لأمراض‭ ‬الكوليسترول‭ ‬والشرايين‭ ‬وكانت‭ ‬الباحث‭ ‬الرئيسي‭ ‬لهذه‭ ‬التوصيات‭. ‬

هذه‭ ‬توصيات‭ ‬لعلاج‭ ‬امراض‭ ‬الكوليسترول‭ ‬واختلال‭ ‬الدهون‭ ‬وتعد‭ ‬المرجع‭ ‬الأساسي‭ ‬للأطباء‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬لضمان‭ ‬إتباع‭ ‬العلاج‭ ‬المثالي‭ ‬للمرضى‭ ‬وللوقاية‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بالجلطات‭ ‬القلبية‭ ‬والدماغية‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ابحاثها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السكري‭ ‬والغدد‭ ‬الصماء‭. ‬

وبفضل‭ ‬خبرتها‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬أمراض‭ ‬نادرة‭ ‬في‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬كمرض‭ ‬الهيبوباراثايرود‭ ‬أو‭ ‬خمول‭ ‬الجار‭ ‬درقية‭ ‬جعلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬محطة‭ ‬لهذا‭ ‬العلاج‭ ‬حيث‭ ‬لديها‭ ‬مرضى‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬الذين‭ ‬يتلقون‭ ‬العلاج‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ (‬المريضة‭ ‬روان‭ ‬الهمص‭) ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬معها‭ ‬تفاعل‭ ‬قوي‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتي‭ ‬تشرف‭ ‬د‭. ‬نسرين‭ ‬على‭ ‬علاجها،‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬بجهود‭ ‬مضنية‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المسؤولة‭ ‬لمساعدة‭ ‬روان‭ ‬في‭ ‬تلقي‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬الحرب‭ ‬الراهنة‭. ‬

وتقديرا‭ ‬لإنجازاتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أمراض‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والسكري‭ ‬تم‭ ‬منحها‭ ‬مؤخرا‭ ‬جائزة‭ ‬ابن‭ ‬سينا‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أمراض‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭. ‬

ود‭. ‬نسرين‭ ‬السيد‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬الزمالة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬أمراض‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والسكري‭ ‬والبورد‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬أمراض‭ ‬اختلال‭ ‬الدهون‭ ‬وتشغل‭ ‬حاليا‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬الطبي‭ ‬بمركز‭ ‬دار‭ ‬الصحة‭ ‬الطبي‭ ‬بالبحرين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عملها‭ ‬كاستشارية‭ ‬غدد‭ ‬صماء‭ ‬وسكري‭.‬

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