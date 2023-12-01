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قطر: المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة للعودة إلى الهدنة

12/1/2023 7:20:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬الدوحة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعربت‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬عن‭ ‬أسفها‭ ‬الشديد‭ ‬لاستئناف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إثر‭ ‬انتهاء‭ ‬الهدنة،‭ ‬دون‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬على‭ ‬تمديدها‭.

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والإسرائيلي‭ ‬مستمرة‭ ‬بهدف‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬الهدنة،‭ ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬ملتزمة‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬في‭ ‬الوساطة‭ ‬باستمرار‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ولن‭ ‬تتوانى‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬التهدئة،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬القطرية‭ (‬قنا‭).

وشددت‭ ‬الوزارة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬استئناف‭ ‬القصف‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الهدنة‭ ‬‮«‬يعقد‭ ‬جهود‭ ‬الوساطة‭ ‬ويفاقم‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬ودعت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬سرعة‭ ‬التحرك‭ ‬لوقف‭ ‬القتال‮»‬‭.‬

وجددت‭ ‬الوزارة‭ ‬إدانة‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬لكافة‭ ‬أشكال‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين،‭ ‬وممارسة‭ ‬العقاب‭ ‬الجماعي،‭ ‬ومحاولات‭ ‬التهجير‭ ‬والنزوح‭ ‬القسري‭ ‬لمواطني‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصرين،‭ ‬وكذلك‭ ‬مطالبتها‭ ‬بالوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وضمان‭ ‬تدفق‭ ‬قوافل‭ ‬الإغاثة‭ ‬والمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭ ‬ودون‭ ‬عوائق،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الفعلية‭ ‬لسكان‭ ‬القطاع‭. ‬

‭ ‬كان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬استأنف‭ ‬عدوانه‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭
‬متهما‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بخرق‭ ‬شروط‭ ‬الهدنة‭ ‬وإطلاق‭ ‬النار‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل،‭ ‬عبر‭ ‬قذيفة‭ ‬صاروخية‭ ‬أطلقت‭ ‬من‭ ‬القطاع‭.

من‭ ‬جهتها‭ ‬حملت‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬مسؤولية‭ ‬استئناف‭ ‬الحرب‭ ‬والعدوان‭ ‬النازي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬رفضت‭ ‬طوال‭ ‬الليل‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬العروض‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬محتجزين‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.

كانت‭ ‬هدنة‭ ‬مؤقتة‭ ‬لمدة‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬بواسطة‭ ‬قطر‭ ‬ومصر،‭ ‬وتم‭ ‬تمديدها‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬يومين‭ ‬ويوم‭ ‬ثم‭ ‬يوم،‭ ‬وانتهت‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بعدما‭ ‬تعذر‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لتمديدها‭ ‬مجددا‭.


‬وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬تركيز‭ ‬واشنطن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬منصباً‮»‬‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬رغم‭ ‬انتهاء‭ ‬مفاعيل‭ ‬الهدنة‭ ‬واستئناف‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭. ‬

وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬بعد‭ ‬لقائه‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬نظرائه‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬المناخ‭ (‬كوب28‭)‬،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬تركيزنا‭ ‬منصبًا‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم،‭ ‬إعادة‭ ‬الرهائن،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سعيت‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬أيضًا‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬

وخلال‭ ‬زيارته‭ ‬الخاطفة‭ ‬لدبي،‭ ‬التقى‭ ‬بلينكن‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الإمارات‭ ‬ومصر‭ ‬والأردن‭ ‬وقطر‭ ‬والبحرين‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مصممون‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬لإعادة‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬عائلاتهم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مواصلة‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬مستمر‭ ‬‮«‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬تقريبًا‮»‬‭. ‬

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