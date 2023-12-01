قطر: المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة للعودة إلى الهدنة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الدوحة – الوكالات: أعربت دولة قطر عن أسفها الشديد لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إثر انتهاء الهدنة، دون التوصل لاتفاق على تمديدها.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أمس، أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة، كما أوضحت أن دولة قطر ملتزمة مع شركائها في الوساطة باستمرار الجهود التي أدت إلى الهدنة الإنسانية، ولن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم للعودة إلى التهدئة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وشددت الوزارة، على أن استئناف القصف على قطاع غزة في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة «يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، ودعت في هذا السياق المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لوقف القتال».
وجددت الوزارة إدانة دولة قطر لكافة أشكال استهداف المدنيين، وممارسة العقاب الجماعي، ومحاولات التهجير والنزوح القسري لمواطني قطاع غزة المحاصرين، وكذلك مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بصورة مستمرة ودون عوائق، بما يلبي الاحتياجات الفعلية لسكان القطاع.
كان الجيش الإسرائيلي استأنف عدوانه على قطاع غزة صباح أمس،
متهما حركة حماس بخرق شروط الهدنة وإطلاق النار باتجاه إسرائيل، عبر قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع.
من جهتها حملت حركة «حماس» إسرائيل «مسؤولية استئناف الحرب والعدوان النازي على قطاع غزة». وقالت حماس في بيان إن إسرائيل «رفضت طوال الليل التعاطي مع كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين من قطاع غزة».
كانت هدنة مؤقتة لمدة 4 أيام قد بدأت يوم الجمعة الماضي بين إسرائيل وحماس بواسطة قطر ومصر، وتم تمديدها ثلاث مرات، يومين ويوم ثم يوم، وانتهت الساعة السابعة صباح أمس بعدما تعذر التوصل إلى اتفاق لتمديدها مجددا.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس إن تركيز واشنطن «لا يزال منصباً» على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، رغم انتهاء مفاعيل الهدنة واستئناف القتال بين إسرائيل وحماس.
وقال بلينكن بعد لقائه عددا من نظرائه العرب في دبي على هامش مؤتمر المناخ (كوب28)، «لا يزال تركيزنا منصبًا على إعادة الجميع إلى ديارهم، إعادة الرهائن، وهو الأمر الذي سعيت من أجله أيضًا اليوم».
وخلال زيارته الخاطفة لدبي، التقى بلينكن وزراء خارجية الإمارات ومصر والأردن وقطر والبحرين إضافة إلى ممثل عن السلطة الفلسطينية.
وقال: «نحن مصممون على بذل كل ما في وسعنا لإعادة الجميع إلى عائلاتهم، بما في ذلك مواصلة العملية التي استمرت سبعة أيام»، مضيفًا أن العمل مستمر «على مدار الساعة تقريبًا».
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