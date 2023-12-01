الأردن يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عمان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حضّ‭ ‬عاهل‭ ‬الأردن‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬‮«‬ارتكاب‭ ‬مجازر‭ ‬ونكبات‮»‬‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تحمل‭ ‬تبعاتها‭ ‬بعد‭ ‬تجدد‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭. ‬وكان‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬يتكلم‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬بريطانيا‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمناخ‭ (‬كوب28‭)‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭. ‬

وحضّ‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬الانتباه‭ ‬‮«‬لخطورة‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬عليها‭ ‬إسرائيل‭ ‬ومنعها‭ ‬من‭ ‬ارتكاب‭ ‬مجازر‭ ‬ونكبات‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬يتقبلها‭ ‬أو‭ ‬يتحمل‭ ‬تبعاتها‮»‬‭. ‬وحذّر‭ ‬من‭ ‬‮«‬النتائج‭ ‬الكارثية‭ ‬لاستئناف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬واستهداف‭ ‬مناطق‭ ‬مكتظة‭ ‬بالسكان‮»‬،‭ ‬ودعا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬الضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬ووقف‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬لأهالي‭ ‬غزة‮»‬‭.

‬ودانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬استئناف‭ ‬الحرب‭ ‬العدوانية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬العبثية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬سفيان‭ ‬القضاة‭ ‬تعبيره‭ ‬عن‭ ‬‮«‬رفض‭ ‬وإدانة‭ ‬المملكة‭ ‬الشديدين‭ ‬لاستئناف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وطالب‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بـ«ردع‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬ارتكاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين،‭ ‬ووقف‭ ‬حربها‭ ‬العبثية‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬استئناف‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬يفاقم‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬القطاع‮»‬‭.

‬وانتهت‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬بدأ‭ ‬سريانها‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬24‭ ‬نوفمبر،‭ ‬واستؤنفت‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭. ‬وأتاحت‭ ‬الهدنة‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬80‭ ‬رهينة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬و240‭ ‬أسيرا‭ ‬فلسطينيا‭. ‬كذلك‭ ‬أطلِق‭ ‬سراح‭ ‬أجانب‭ ‬معظمهم‭ ‬تايلانديون‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬إطار‭ ‬اتفاق‭ ‬الهدنة‭.

‬في‭ ‬وسط‭ ‬عمان،‭ ‬شارك‭ ‬نحو‭ ‬2500‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬رافعين‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬بعضها‭ ‬‮«‬الوحدة‭ ‬والمقاومة،‭ ‬طريق‭ ‬التحرير‮»‬‭ ‬و«فلسطين‭ ‬ستنتصر‮»‬،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬كلنا‭ ‬مع‭ ‬المقاومة‮»‬،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬أعلام‭ ‬أردنية‭ ‬وفلسطينية،‭ ‬وفقا‭ ‬لمصور‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وهتف‭ ‬متظاهرون‭: ‬‮«‬سمع‭ ‬خبر‭ ‬كل‭ ‬الناس،‭ ‬كل‭ ‬الأردن‭ ‬مع‭ ‬حماس‮»‬،‭ ‬و«محمد‭ ‬ضيف‭ ‬قائد‭ ‬أركان،‭ ‬بدنا‭ ‬تزلزل‭ ‬هالكيان‭ (‬إسرائيل‭)‬‮»‬‭. ‬

وشهد‭ ‬الأردن‭ ‬تظاهرات‭ ‬تضامنية‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬طالبت‭ ‬بإغلاق‭ ‬سفارة‭ ‬إسرائيل‭ ‬وإلغاء‭ ‬معاهدة‭ ‬السلام‭ ‬لعام‭ ‬1994‭. ‬واستدعت‭ ‬عمّان‭ ‬مطلع‭ ‬نوفمبر‭ ‬سفيرها‭ ‬لدى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬كما‭ ‬أبلغت‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬بعدم‭ ‬إعادة‭ ‬سفيرها‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬غادر‭ ‬المملكة‭. ‬