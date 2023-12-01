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نيويورك تايمز: إسرائيل علمت قبل أكثر من عام بإعداد حماس لهجوم غير مسبوق

12/1/2023 7:20:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيويورك‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬وثائق‭ ‬سرية‭ ‬أن‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬حصلوا‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل،‭ ‬لكنهم‭ ‬اعتبروا‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو‭ ‬غير‭ ‬واقعي‭.‬

وأفادت‭ ‬الصحيفة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بأن‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬وثيقة‭ ‬لحماس‭ ‬واقعة‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬صفحة‭ ‬تتحدث‭ ‬نقطة‭ ‬بنقطة‭ ‬عن‭ ‬هجوم‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬شبيه‭ ‬بالذي‭ ‬نفذته‭ ‬الحركة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬وخلف‭ ‬حسب‭ ‬السلطات‭ ‬نحو‭ ‬1200‭ ‬قتيل‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وهذه‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬تداولها‭ ‬في‭ ‬دوائر‭ ‬الاستخبارات‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬جدار‭ ‬أريحا‮»‬،‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬موعدا‭ ‬لهجوم‭ ‬محتمل،‭ ‬لكنها‭ ‬تحدد‭ ‬نقاطا‭ ‬دقيقة‭ ‬لمهاجمة‭ ‬مدن‭ ‬وقواعد‭ ‬عسكرية‭. ‬وتتحدث‭ ‬الوثيقة‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬عن‭ ‬وابل‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬وعن‭ ‬طائرات‭ ‬بلا‭ ‬طيار‭ ‬تدمّر‭ ‬كاميرات‭ ‬أمنية‭ ‬وأنظمة‭ ‬دفاع‭ ‬آلية،‭ ‬يليها‭ ‬عبور‭ ‬مقاتلين‭ ‬إلى‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بمظلات‭ ‬وسيارات‭ ‬وسيرا‭ ‬على‭ ‬الأقدام،‭ ‬وهي‭ ‬عناصر‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬هجوم‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭. ‬

غير‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ممكنا‭ ‬تحديد‮»‬‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬قيادة‭ ‬حماس‭ ‬قد‭ ‬وافقت‭ ‬‮«‬بالكامل‮»‬‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخطة‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬ترجمتها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬حسبما‭ ‬أكدت‭ ‬وثيقة‭ ‬داخلية‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭. ‬

في‭ ‬يوليو،‭ ‬حذرت‭ ‬محللة‭ ‬من‭ ‬وحدة‭ ‬استخبارات‭ ‬النخبة‭ ‬8200‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تدريبات‭ ‬عسكرية‭ ‬أجرتها‭ ‬حماس‭ ‬تشبه،‭ ‬في‭ ‬نقاط‭ ‬عدة،‭ ‬خطة‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬تحدثت‭ ‬عنه‭ ‬وثيقة‭ ‬‮«‬جدار‭ ‬أريحا‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬عقيدا‭ ‬في‭ ‬الفرقة‭ ‬العسكرية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬غزة‭ ‬استبعد‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو‭ ‬واصفا‭ ‬إياه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬خيالي‭ ‬تماما‮»‬‭. ‬

وكتبت‭ ‬هذه‭ ‬المحللة‭ ‬في‭ ‬رسائل‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬مشفرة‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬الصحيفة‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أدحض‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو‭ ‬خيالي‭ (...) ‬إنه‭ ‬خطة‭ ‬لحرب‮»‬‭ ‬وليس‭ ‬مجرد‭ ‬هجوم‭ ‬‮«‬على‭ ‬قرية‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬مررنا‭ ‬بالفعل‭ ‬بتجربة‭ ‬مماثلة‭ ‬قبل‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬سيناريو‭ ‬بدا‭ ‬أنه‭ ‬خيالي‭. ‬التاريخ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬نفسه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬حذرين‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬يوم‭ ‬كيبور‭ ‬عام‭ ‬1973‭.

وذكرت‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬التداول‭ ‬بوثيقة‭ ‬‮«‬جدار‭ ‬أريحا‮»‬‭ ‬داخل‭ ‬التسلسل‭ ‬الهرمي‭ ‬العسكري‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬فإنه‭ ‬لم‭ ‬يُعرف‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬وحكومته‭ ‬قد‭ ‬اطلعا‭ ‬عليها‭.‬

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