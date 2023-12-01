مشاركة ((ضاحي)) أمام الأهلي من شأن ((هيات))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كشف حسن ضاحي لاعب مركز 3 في صفوف طائرة النجمة أن الإصابة التي تعرض لها خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام النصر عبارة عن التواء في الكاحل مما أدى إلى تمزق أربطته.
وقال إنه لم يعرض إصابته على المختصين لتشخيصها بعد مكتفيا بوضع الثلج لتحاشي التورم، وأنه سيقابل اليوم السبت اختصاصي إصابات الملاعب والعلاج الطبيعي عقيل هيات لمعاينتها وترك الكلمة له فيما يتعلق بمشاركته فريقه مباراته المهمة أمام الأهلي المقرر لها يوم الأربعاء القادم من عدمها.
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