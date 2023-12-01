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مشاركة ((ضاحي)) أمام الأهلي من شأن ((هيات))

12/1/2023 7:20:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشف‭ ‬حسن‭ ‬ضاحي‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬طائرة‭ ‬النجمة‭ ‬أن‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬التواء‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تمزق‭ ‬أربطته‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يعرض‭ ‬إصابته‭ ‬على‭ ‬المختصين‭ ‬لتشخيصها‭ ‬بعد‭ ‬مكتفيا‭ ‬بوضع‭ ‬الثلج‭ ‬لتحاشي‭ ‬التورم،‭ ‬وأنه‭ ‬سيقابل‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬اختصاصي‭ ‬إصابات‭ ‬الملاعب‭ ‬والعلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬عقيل‭ ‬هيات‭ ‬لمعاينتها‭ ‬وترك‭ ‬الكلمة‭ ‬له‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمشاركته‭ ‬فريقه‭ ‬مباراته‭ ‬المهمة‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬المقرر‭ ‬لها‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬عدمها‭.‬

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