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الأهلي يتخطى الحالة.. والمنامة يسجل الانتصار الأكبر

12/1/2023 7:20:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00



تخطى‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬عقبة‭ ‬منافسه‭ ‬الحالة‭ ‬بنتيجة‭ ‬89‭/‬73‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭. ‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬23/19‭)‬،‭ (‬20/18‭)‬،‭ (‬22/19‭)‬،‭ (‬24/17‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬الأهلي‭ ‬الأمريكيان‭ ‬ماكلين‭ ‬37‭ ‬نقطة‭ ‬وأدريان‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬وصباح‭ ‬حسين‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬وأحمد‭ ‬حسن‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬ابرز‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬الحالة‭ ‬الامريكيين‭ ‬أليكس‭ ‬يونغ‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬وتيرون‭ ‬ناش‭ ‬21‭ ‬نقطة‭.‬

ورفع‭ ‬الأهلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬مؤقتا،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬الحالة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬


المنامة‭ ‬يسجل‭ ‬أكبر‭ ‬انتصار‭ ‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬سبقه‭ ‬اكتسح‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬منافسه‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ ‬132‭/‬50‭ ‬أي‭ ‬بفارق‭ ‬82‭ ‬نقطة‭ ‬مسجلا‭ ‬أكبر‭ ‬انتصار‭ ‬في‭ ‬الموسم،‭ ‬ورفع‭ ‬المنامة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬البحرين‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وخسارتين‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬31/15‭)‬،‭ (‬28/10‭)‬،‭ (‬28/14‭)‬،‭ (‬35/11‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬علي‭ ‬جابر‭ ‬بتسجيله‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬أمير‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬ويوسف‭ ‬المرباطي‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬وعمران‭ ‬حسن‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬وحسين‭ ‬شاكر‭ ‬12‭ ‬نقطة‭.‬

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