الأهلي يتخطى الحالة.. والمنامة يسجل الانتصار الأكبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تخطى فريق الأهلي عقبة منافسه الحالة بنتيجة 89/73 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.
وجاءت نتائج الفترات: (23/19)، (20/18)، (22/19)، (24/17)، وبرز من الأهلي الأمريكيان ماكلين 37 نقطة وأدريان 18 نقطة وصباح حسين 13 نقطة وأحمد حسن 11 نقطة، فيما كان ابرز المسجلين من الحالة الامريكيين أليكس يونغ 22 نقطة وتيرون ناش 21 نقطة.
ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة مؤقتا، فيما رفع الحالة رصيده إلى 8 نقاط.
المنامة يسجل أكبر انتصار
وفي اللقاء الذي سبقه اكتسح فريق المنامة منافسه البحرين بنتيجة 132/50 أي بفارق 82 نقطة مسجلا أكبر انتصار في الموسم، ورفع المنامة رصيده إلى 8 نقاط من أربعة انتصارات متتالية، بينما رفع البحرين رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين وخسارتين.
وجاءت نتائج الفترات: (31/15)، (28/10)، (28/14)، (35/11)، وبرز من المنامة علي جابر بتسجيله 21 نقطة ومحمد أمير 18 نقطة ويوسف المرباطي 18 نقطة وعمران حسن 14 نقطة وحسين شاكر 12 نقطة.
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