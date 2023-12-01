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بطل الملاكمة العالمي أمير خان يزور فندق ذي كي

12/1/2023 7:20:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استضاف‭ ‬فندق‭ ‬ذي‭ ‬كي‭ ‬الملاكم‭ ‬العالمي‭ ‬أمير‭ ‬خان‭ ‬الحائز‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬عدة‭ ‬مرات،‭ ‬واستقطبت‭ ‬زيارته‭ ‬للفندق‭ ‬اهتمام‭ ‬الجميع‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬إعجابه‭ ‬الشديد‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الواسعة‭ ‬من‭ ‬المقتنيات‭ ‬الرياضية‭ ‬الأصيلة‭ ‬المعروضة،‭ ‬مثل‭ ‬أحزمة‭ ‬الملاكمة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭ ‬والتحف‭ ‬الرياضية‭ ‬الموقعة‭ ‬والأصيلة‭. ‬ويعكس‭ ‬ذلك‭ ‬اهتمام‭ ‬الفندق‭ ‬العميق‭ ‬بتاريخ‭ ‬الرياضة‭ ‬والتفاني‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬للاحتفال‭ ‬بإنجازات‭ ‬الرياضيين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬وخلق‭ ‬تجربة‭ ‬غامرة‭ ‬تتفاعل‭ ‬مع‭ ‬هواة‭ ‬الرياضة‭.‬

وعبّر‭ ‬حسين‭ ‬السماهيجي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لفندق‭ ‬ذي‭ ‬كي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بزيارة‭ ‬أمير‭ ‬خان،‭ ‬حيث‭ ‬صرّح‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نود‭ ‬أن‭ ‬نعبر‭ ‬عن‭ ‬امتناننا‭ ‬العميق‭ ‬لزيارة‭ ‬أمير‭ ‬خان‭ ‬الكريمة‭ ‬لفندقنا‭. ‬إن‭ ‬زيارته‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬تجارب‭ ‬استثنائية،‭ ‬بل‭ ‬تعزز‭ ‬أيضًا‭ ‬إصرارنا‭ ‬على‭ ‬الاحتفال‭ ‬بعالم‭ ‬الرياضة‭ ‬وأبطاله،‭ ‬وتعكس‭ ‬رؤيتنا‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬تجربة‭ ‬تفاعلية‭ ‬ومميزة‭ ‬لعشاق‭ ‬الرياضة‭ ‬والضيوف‭ ‬الكرام‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬البيان‭ ‬تمنى‭ ‬حسين‭ ‬السماهيجي‭ ‬للملاكم‭ ‬أمير‭ ‬خان‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الرياضية‭.‬

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