بطل الملاكمة العالمي أمير خان يزور فندق ذي كي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استضاف فندق ذي كي الملاكم العالمي أمير خان الحائز بطولة العالم عدة مرات، واستقطبت زيارته للفندق اهتمام الجميع نظرًا إلى إعجابه الشديد بالمجموعة الواسعة من المقتنيات الرياضية الأصيلة المعروضة، مثل أحزمة الملاكمة التي فاز بها أبطال العالم والتحف الرياضية الموقعة والأصيلة. ويعكس ذلك اهتمام الفندق العميق بتاريخ الرياضة والتفاني الذي يوليه للاحتفال بإنجازات الرياضيين على المستوى العالمي، وخلق تجربة غامرة تتفاعل مع هواة الرياضة.
وعبّر حسين السماهيجي المدير العام لفندق ذي كي عن سعادته بزيارة أمير خان، حيث صرّح قائلاً: «نود أن نعبر عن امتناننا العميق لزيارة أمير خان الكريمة لفندقنا. إن زيارته ليست مجرد تعبير عن التزامنا بتقديم تجارب استثنائية، بل تعزز أيضًا إصرارنا على الاحتفال بعالم الرياضة وأبطاله، وتعكس رؤيتنا القوية في خلق تجربة تفاعلية ومميزة لعشاق الرياضة والضيوف الكرام».
وفي ختام البيان تمنى حسين السماهيجي للملاكم أمير خان المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية.
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