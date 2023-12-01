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سافيتش وميتروفيتش يقودان الهلال إلى الفوز على النصر

12/1/2023 7:20:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حسم‭ ‬الهلال‭ ‬الفوز‭ ‬بديربي‭ ‬الرياض‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬النصر‭ ‬3‭/‬صفر‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وشهدت‭ ‬أيضا‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬فوز‭ ‬ضمك‭ ‬على‭ ‬الفيحاء‭ ‬4‭/‬2‭. ‬وفشل‭ ‬لاعبو‭ ‬الهلال‭ ‬والنصر‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬كافة‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬اتيحت‭ ‬لهما‭ ‬أمام‭ ‬المرميين‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭. ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬سجل‭ ‬الهلال‭ ‬هدف‭ ‬التقدم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سيرجي‭ ‬سافيتش‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬64‭.‬

وألغى‭ ‬الحكم‭ ‬هدفا‭ ‬لكريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬لاعب‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬73،‭ ‬ثم‭ ‬سجل‭ ‬الهلال‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬للمباراة‭. ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للمباراة‭ ‬سجل‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬والثالث‭ ‬للهلال‭. ‬وشهدت‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للمباراة‭ ‬طرد‭ ‬علي‭ ‬البليهي‭ ‬لاعب‭ ‬الهلال‭. ‬وعزز‭ ‬الهلال‭ ‬صدارته‭ ‬للدوري‭ ‬حيث‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬41‭ ‬نقطة،‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬النصر،‭ ‬الذي‭ ‬توقف‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حافظ‭ ‬الهلال‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬محققا‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭. ‬

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