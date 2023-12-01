البسيتين يفاجئ النجمة بالانتصاربالثلاثة.. المحرق يكسب المنامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعدما‭ ‬كسب‭ ‬مواجهة‭ ‬نظيره‭ ‬المنامة‭ ‬بنتيجة‭ (‬1/3‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭.‬

وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬المحرق‭ ‬فراس‭ ‬شواط‭ ‬بالدقيقة‭ (‬29‭) ‬وعبدالوهاب‭ ‬المالود‭ ‬بالدقيقة‭ (‬30‭) ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬65‭) ‬وحسن‭ ‬محمد‭ ‬بالدقيقة‭ (‬77‭) ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬المنامة‭ ‬ألفيز‭ ‬مارلي‭ ‬بالدقيقة‭ (‬71‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬المحرق‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬صاعداً‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬فيما‭ ‬المنامة‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬الرابعة‭ ‬ليتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ (‬8‭ ‬نقاط‭).‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬فجر‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬مفاجأة‭ ‬كبيرة‭ ‬حينما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ ‬بنتيجة‭ (‬0/1‭). ‬وسجل‭ ‬هدف‭ ‬البسيتين‭ ‬ممادو‭ ‬بالدقيقة‭ (‬67‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬حقق‭ ‬البسيتين‭ ‬أول‭ ‬انتصار‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬ليصبح‭ ‬رصيده‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬والنجمة‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ليتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ (‬12‭ ‬نقطة‭).‬