البسيتين يفاجئ النجمة بالانتصاربالثلاثة.. المحرق يكسب المنامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق فريق المحرق انتصاره الثاني على التوالي والثالث في دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، بعدما كسب مواجهة نظيره المنامة بنتيجة (1/3) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على استاد البحرين الوطني ضمن الجولة الثامنة من المنافسات.
وسجل أهداف المحرق فراس شواط بالدقيقة (29) وعبدالوهاب المالود بالدقيقة (30) الذي نال البطاقة الحمراء في الدقيقة (65) وحسن محمد بالدقيقة (77) فيما سجل هدف المنامة ألفيز مارلي بالدقيقة (71)، وبذلك أصبح رصيد المحرق (12 نقطة) صاعداً إلى المركز الرابع، فيما المنامة تلقى الخسارة الرابعة ليتجمد رصيده عند (8 نقاط).
وفي المباراة الأخرى التي أقيمت على استاد مدينة خليفة الرياضية فجر فريق البسيتين صاحب المركز الأخير مفاجأة كبيرة حينما تغلب على النجمة بنتيجة (0/1). وسجل هدف البسيتين ممادو بالدقيقة (67)، وبذلك حقق البسيتين أول انتصار في المسابقة ليصبح رصيده (6 نقاط)، والنجمة تلقى الخسارة الثانية على التوالي ليتجمد رصيده عند (12 نقطة).
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