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السوبر ((الإماراتي البحريني)) لكرة اليداللقب الخامس للنجمة أم الثاني للشارقة؟

12/1/2023 7:20:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تقام‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭) ‬مباراة‭ ‬السوبر‭ ‬‮«‬الإماراتي‭ ‬البحريني‮»‬‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬فريقي‭ ‬النجمة‭ ‬والشارقة‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬4‭ ‬مساءً‭ (‬بتوقيت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭) ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الشارقة‭.‬

ويلتقي‭ ‬الفريقان‭ ‬وجهًا‭ ‬لوجه‭ ‬اليوم‭ ‬بعدما‭ ‬كسب‭ ‬النجمة‭ ‬مواجهة‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬أمام‭ ‬الشباب،‭ ‬والشارقة‭ ‬فاز‭ ‬بالسوبر‭ ‬الإماراتي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭. ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬هي‭ ‬الخامسة‭ ‬للنجمة‭ ‬والشارقة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬تحديدًا،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬ألقاب‭ ‬حققها‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الشارقة‭ ‬في‭ ‬أعوام‭ (‬2017،‭ ‬2018،‭ ‬2021،‭ ‬2022‭)‬،‭ ‬مقابل‭ ‬لقب‭ ‬واحد‭ ‬للشارقة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬حققه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬نادي‭ ‬باربار‭.‬

ودون‭ ‬شك،‭ ‬يطمح‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الوطني‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬الفلاحي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬هيمنته‭ ‬على‭ ‬ألقاب‭ ‬السوبر‭ ‬‮«‬الإماراتي‭ ‬البحريني‮»‬‭ ‬وحصد‭ ‬اللقب‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭. ‬ويمتلك‭ ‬الفريق‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الجيدة‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬مثل‭ ‬محمد‭ ‬حبيب،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرضا،‭ ‬حسن‭ ‬ميرزا،‭ ‬كميل‭ ‬محفوظ،‭ ‬الاخوين‭ ‬مجتبى‭ ‬وعبدالله‭ ‬الزيمور،‭ ‬مهدي‭ ‬سعد،‭ ‬عادل‭ ‬محمد،‭ ‬بلال‭ ‬بشام،‭ ‬قاسم‭ ‬قمبر،‭ ‬حسن‭ ‬مدن،‭ ‬الحارسين‭ ‬علي‭ ‬خميس‭ ‬وجاسم‭ ‬رضي‭.‬

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