السوبر ((الإماراتي البحريني)) لكرة اليداللقب الخامس للنجمة أم الثاني للشارقة؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تقام اليوم (السبت) مباراة السوبر «الإماراتي البحريني» لكرة اليد الذي يجمع فريقي النجمة والشارقة في تمام الساعة 4 مساءً (بتوقيت مملكة البحرين) على صالة نادي الشارقة.
ويلتقي الفريقان وجهًا لوجه اليوم بعدما كسب النجمة مواجهة السوبر البحريني أمام الشباب، والشارقة فاز بالسوبر الإماراتي على حساب شباب الأهلي. وتعد هذه المواجهة هي الخامسة للنجمة والشارقة في هذه البطولة تحديدًا، حيث فاز النجمة في 4 ألقاب حققها على حساب الشارقة في أعوام (2017، 2018، 2021، 2022)، مقابل لقب واحد للشارقة في عام 2019 حققه على حساب نادي باربار.
ودون شك، يطمح فريق النجمة بقيادة مدربه الوطني سيد علي الفلاحي إلى أن يواصل هيمنته على ألقاب السوبر «الإماراتي البحريني» وحصد اللقب الثاني له لهذا الموسم بعد السوبر البحريني. ويمتلك الفريق عددا من العناصر الجيدة القادرة على تحقيق ذلك مثل محمد حبيب، محمد عبدالرضا، حسن ميرزا، كميل محفوظ، الاخوين مجتبى وعبدالله الزيمور، مهدي سعد، عادل محمد، بلال بشام، قاسم قمبر، حسن مدن، الحارسين علي خميس وجاسم رضي.
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