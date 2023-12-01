رئيس نادي المحرق يهنئ بمناسبة يوم المرأة البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬باسمه‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬كافة‭ ‬منتسبي‭ ‬النادي‭

‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬و‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬تقديراً‭ ‬لما‭ ‬أنجزته‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬بجهود‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬قرينة‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬والتي‭ ‬جعلت‭ ‬المرأة‭ ‬تتبوأ‭ ‬مناصب‭ ‬رفيعة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬واقتدار‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬قرينة‭ ‬العاهل‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والتنموية‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬والعربية‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬والتي‭ ‬جعلت‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬علامة‭ ‬بارزة‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬مكنتها‭ ‬في‭ ‬تبوأ‭ ‬المناصب‭ ‬المرموقة‭.‬