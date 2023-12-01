رئيس نادي المحرق يهنئ بمناسبة يوم المرأة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعرب الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق باسمه ونيابة عن كافة منتسبي النادي
عن خالص التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله و صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية، تقديراً لما أنجزته المرأة البحرينية في العديد من مجالات العمل.
وأشاد رئيس نادي المحرق بجهود صاحبة السمو قرينة المعظم رئيس المجلس الأعلى للمرأة، في دعم المرأة البحرينية والتي جعلت المرأة تتبوأ مناصب رفيعة في المملكة بكل كفاءة واقتدار.
وأشار رئيس نادي المحرق الى أن الإنجازات التي حققتها صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في المجالات الاجتماعية والثقافية والتنموية للمرأة البحرينية والعربية على حد سواء جاءت من خلال الدعم والمساندة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والتي جعلت المرأة البحرينية علامة بارزة بما حققته من إنجازات مكنتها في تبوأ المناصب المرموقة.
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