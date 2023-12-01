-->

Saturday, 02 December 2023 04:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سباق المركز الأول بين سان جرمان ونيس مستمر

12/1/2023 7:20:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬تثبيت‭ ‬أقدامه‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفًا‭ ‬على‭ ‬لوهافر‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭.‬

ويأمل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬أنريكي‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬فريقه‭ ‬نغمة‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬‮«‬ليغ1‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ومنها‭ ‬الفوز‭ ‬الأخير‭ ‬المهم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬مطارديه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬موناكو‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭-‬2‭. ‬ويدرك‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬أنّ‭ ‬أي‭ ‬دعسة‭ ‬ناقصة‭ ‬قد‭ ‬تكلفه‭ ‬كثيرًا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقدمه‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬نيس‭ ‬الثاني‭ ‬والذي‭ ‬يفتتح‭ ‬المرحلة‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬نانت،‭ ‬مع‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬لانتزاع‭ ‬الصدارة‭ ‬مؤقتًا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭. ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يستعيد‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬خدمات‭ ‬مدافعه‭ ‬البرازيلي‭ ‬ماركينيوس‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬المباراتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭. ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لسان‭ ‬جرمان‭ ‬تسجيل‭ ‬عثمان‭ ‬ديمبيليه‭ ‬هدفه‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬مع‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬من‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعوّل‭ ‬عليه‭ ‬أنريكي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬الجناح‭.‬

وقال‭ ‬إنريكي‭ ‬‮«‬أواصل‭ ‬الإصرار‭ ‬على‭ ‬وجهة‭ ‬نظري‭: ‬عثمان‭ ‬ديمبيليه‭ ‬هو‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأكثر‭ ‬تأثيرًا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بلا‭ ‬شك‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يهتم‭ ‬بالأخطاء‭. ‬إنه‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬ويحب‭ ‬المحاولة‭. ‬ولا‭ ‬يستمع‭ ‬إلى‭ ‬النقد‭. ‬وينتج‭ ‬دائمًا‭ ‬أشياء‭ ‬جيدة‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬انّ‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬سيدخل‭ ‬اللقاء‭ ‬وهو‭ ‬المرشح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬لتمديد‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬لوهافر‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬وتعادل‭ ‬مع‭ ‬موناكو‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية،‭ ‬سيسعى‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬عامل‭ ‬الأرض‭ ‬لخطف‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬بطل‭ ‬فرنسا‭.‬


دفاع‭ ‬نيس‭.. ‬ورقته‭ ‬الرابحة

ويأمل‭ ‬نيس‭ ‬مواصلة‭ ‬ضغطه‭ ‬على‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬تعثر‭ ‬محتمل‭ ‬للأخير‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬نانت‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭.‬

ورغم‭ ‬فوزه‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬تولوز‭ ‬1-0‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬نيس‭ ‬واصل‭ ‬إظهار‭ ‬قوة‭ ‬دفاعية‭ ‬خارقة‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تتلق‭ ‬شباكه‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭. ‬ويعيش‭ ‬نانت‭ ‬وضعا‭ ‬صعبا‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة‭ ‬وقد‭ ‬أقال‭ ‬الأربعاء‭ ‬مدربه‭ ‬بيار‭ ‬أريستوري‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬مكانه‭ ‬جوسلان‭ ‬غورفينيك‭.‬

أما‭ ‬موناكو‭ ‬ثالث‭ ‬الترتيب‭ ‬والذي‭ ‬بات‭ ‬يبتعد‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬المتصدر‭ ‬فيسعى‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لنزيف‭ ‬النقاط‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬وتعادله‭ ‬أمام‭ ‬لوهافر،‭ ‬مما‭ ‬كلفه‭ ‬كثيرًا‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬اللقب‭.‬


ليون‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب

وتبقى‭ ‬الأنظار‭ ‬شاخصة‭ ‬إلى‭ ‬ليون‭ ‬بطل‭ ‬فرنسا‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬ومتذيّل‭ ‬الترتيب‭ ‬الذي‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفًا‭ ‬على‭ ‬لنس‭ ‬المتعافي‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬ليون‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬بصيص‭ ‬أمل‭ ‬والهروب‭ ‬من‭ ‬واقعه‭ ‬الحالي‭ ‬حيث‭ ‬يعيش‭ ‬كابوس‭ ‬الهبوط‭ ‬من‭ ‬‮«‬ليغ‭ ‬1‮»‬‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬موسم‭ ‬كارثي‭ ‬حصد‭ ‬ضحية‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬فابيو‭ ‬غروسو‭.‬

وأشرف‭ ‬غروسو‭ (‬45‭ ‬عامًا‭) ‬منذ‭ ‬تسلمه‭ ‬مهامه‭ ‬الفنية‭ ‬مع‭ ‬ليون‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬خلفًا‭ ‬للوران‭ ‬بلان،‭ ‬على‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬حقق‭ ‬خلالها‭ ‬فوزا‭ ‬واحدا‭ ‬ليتذيّل‭ ‬بطل‭ ‬فرنسا‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الأمان‭.‬

وأوضح‭ ‬ليون‭ ‬أنّه‭ ‬اتخذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬‮«‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬النتائج‭ ‬المحققة‭ ‬وبعد‭ ‬تحليل‭ ‬معمّق‭ ‬لوضع‭ ‬الفريق‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإجراء‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬عقد‭ ‬العمل‮»‬‭ ‬ويستهدف‭ ‬أيضًا‭ ‬المساعدين‭ ‬الإيطاليين‭ ‬الأربعة‭ ‬لغروسو‭.‬

وسيتسلم‭ ‬مؤقتًا‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬بيار‭ ‬ساج‭ ‬قيادة‭ ‬دفة‭ ‬الفريق،‭ ‬وستكون‭ ‬أولى‭ ‬مهامه‭ ‬مواجهة‭ ‬لنس‭ ‬المتطوّر‭ ‬والذي‭ ‬يحتل‭ ‬حاليا‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭. ‬ولم‭ ‬يخسر‭ ‬لنس‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثماني‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬إلا‭ ‬أنّه‭ ‬تعرّض‭ ‬لخسارة‭ ‬قاسية‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬بسداسية‭ ‬نظيفة‭ ‬الأربعاء‭.‬

وقال‭ ‬ساج‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬أتعامل‭ ‬مع‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬يومي‭. ‬سنبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭. ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يتم‭ ‬على‭ ‬عجل‭ ‬بالطبع‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬يومين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬توليه‭ ‬المسؤولية،‭ ‬سيصبح‭ ‬ساج‭ ‬المدرب‭ ‬الرابع‭ ‬لليون‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بعد‭ ‬بلان،‭ ‬وجان‭-‬فرانسوا‭ ‬فوليز‭ ‬المؤقت،‭ ‬وغروسو‭.‬


لاعب‭ ‬تحت‭ ‬المجهر‭ ‬

بات‭ ‬المهاجم‭ ‬الجزائري‭ ‬أمين‭ ‬غويري‭ (‬23‭ ‬عامًا‭)‬،‭ ‬ثاني‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي،‭ ‬ذلك‭ ‬عندما‭ ‬افتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬لرين‭ ‬في‭ ‬فوزه‭ ‬3‭-‬1‭ ‬على‭ ‬بريست‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭.‬

لكنّ‭ ‬غويري‭ ‬عانى‭ ‬لإيجاد‭ ‬الشباك‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬سجّل‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مباراة،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يقلل‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬إمكاناته‭ ‬الهجومية‭ ‬الواعدة‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬فرض‭ ‬نفسه‭ ‬بقوة‭ ‬مع‭ ‬نيس‭ ‬عام‭ ‬2020‭. ‬وتنتظر‭ ‬رين‭ ‬مواجهة‭ ‬حذرة‭ ‬أمام‭ ‬مرسيليا‭ ‬المتعثر‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬ومع‭ ‬تزايد‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬جينارو‭ ‬غاتوزو،‭ ‬سيتسلح‭ ‬غويري‭ ‬بمعنوياته‭ ‬المرتفعة‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الأخير‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬لإعادة‭ ‬زخمه‭ ‬الهجومي‭ ‬الذي‭ ‬جعله‭ ‬يسجّل‭ ‬37‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬مواسمه‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة‭.‬

إحصائيات‭ ‬بارزة‭: ‬عدد‭ ‬الهزائم‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬غروسو‭ ‬كمدرب‭ ‬لليون‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬بالدوري‭ ‬قبل‭ ‬الإطاحة‭ ‬به‭.‬

الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لعدد‭ ‬المدربين‭ ‬الذي‭ ‬تولوا‭ ‬قيادة‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬‮«‬ليغ‭ ‬1‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬واحدة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2000‭ (‬مرسيليا‭ ‬2001‭-‬02‭)‬،‭ ‬بحسب‭ ‬إحصائيات‭ ‬أوبتا‭.‬


MENAFN01122023000055011008ID1107524056

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث