سباق المركز الأول بين سان جرمان ونيس مستمر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬تثبيت‭ ‬أقدامه‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفًا‭ ‬على‭ ‬لوهافر‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭.‬

ويأمل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬أنريكي‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬فريقه‭ ‬نغمة‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬‮«‬ليغ1‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ومنها‭ ‬الفوز‭ ‬الأخير‭ ‬المهم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬مطارديه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬موناكو‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭-‬2‭. ‬ويدرك‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬أنّ‭ ‬أي‭ ‬دعسة‭ ‬ناقصة‭ ‬قد‭ ‬تكلفه‭ ‬كثيرًا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقدمه‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬نيس‭ ‬الثاني‭ ‬والذي‭ ‬يفتتح‭ ‬المرحلة‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬نانت،‭ ‬مع‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬لانتزاع‭ ‬الصدارة‭ ‬مؤقتًا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭. ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يستعيد‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬خدمات‭ ‬مدافعه‭ ‬البرازيلي‭ ‬ماركينيوس‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬المباراتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭. ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لسان‭ ‬جرمان‭ ‬تسجيل‭ ‬عثمان‭ ‬ديمبيليه‭ ‬هدفه‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬مع‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬من‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعوّل‭ ‬عليه‭ ‬أنريكي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬الجناح‭.‬

وقال‭ ‬إنريكي‭ ‬‮«‬أواصل‭ ‬الإصرار‭ ‬على‭ ‬وجهة‭ ‬نظري‭: ‬عثمان‭ ‬ديمبيليه‭ ‬هو‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأكثر‭ ‬تأثيرًا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بلا‭ ‬شك‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يهتم‭ ‬بالأخطاء‭. ‬إنه‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬ويحب‭ ‬المحاولة‭. ‬ولا‭ ‬يستمع‭ ‬إلى‭ ‬النقد‭. ‬وينتج‭ ‬دائمًا‭ ‬أشياء‭ ‬جيدة‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬انّ‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬سيدخل‭ ‬اللقاء‭ ‬وهو‭ ‬المرشح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬لتمديد‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬لوهافر‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬وتعادل‭ ‬مع‭ ‬موناكو‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية،‭ ‬سيسعى‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬عامل‭ ‬الأرض‭ ‬لخطف‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬بطل‭ ‬فرنسا‭.‬





دفاع‭ ‬نيس‭.. ‬ورقته‭ ‬الرابحة

ويأمل‭ ‬نيس‭ ‬مواصلة‭ ‬ضغطه‭ ‬على‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬تعثر‭ ‬محتمل‭ ‬للأخير‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬نانت‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭.‬

ورغم‭ ‬فوزه‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬تولوز‭ ‬1-0‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬نيس‭ ‬واصل‭ ‬إظهار‭ ‬قوة‭ ‬دفاعية‭ ‬خارقة‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تتلق‭ ‬شباكه‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭. ‬ويعيش‭ ‬نانت‭ ‬وضعا‭ ‬صعبا‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة‭ ‬وقد‭ ‬أقال‭ ‬الأربعاء‭ ‬مدربه‭ ‬بيار‭ ‬أريستوري‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬مكانه‭ ‬جوسلان‭ ‬غورفينيك‭.‬

أما‭ ‬موناكو‭ ‬ثالث‭ ‬الترتيب‭ ‬والذي‭ ‬بات‭ ‬يبتعد‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬المتصدر‭ ‬فيسعى‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لنزيف‭ ‬النقاط‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬وتعادله‭ ‬أمام‭ ‬لوهافر،‭ ‬مما‭ ‬كلفه‭ ‬كثيرًا‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬اللقب‭.‬





ليون‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب

وتبقى‭ ‬الأنظار‭ ‬شاخصة‭ ‬إلى‭ ‬ليون‭ ‬بطل‭ ‬فرنسا‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬ومتذيّل‭ ‬الترتيب‭ ‬الذي‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفًا‭ ‬على‭ ‬لنس‭ ‬المتعافي‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬ليون‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬بصيص‭ ‬أمل‭ ‬والهروب‭ ‬من‭ ‬واقعه‭ ‬الحالي‭ ‬حيث‭ ‬يعيش‭ ‬كابوس‭ ‬الهبوط‭ ‬من‭ ‬‮«‬ليغ‭ ‬1‮»‬‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬موسم‭ ‬كارثي‭ ‬حصد‭ ‬ضحية‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬فابيو‭ ‬غروسو‭.‬

وأشرف‭ ‬غروسو‭ (‬45‭ ‬عامًا‭) ‬منذ‭ ‬تسلمه‭ ‬مهامه‭ ‬الفنية‭ ‬مع‭ ‬ليون‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬خلفًا‭ ‬للوران‭ ‬بلان،‭ ‬على‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬حقق‭ ‬خلالها‭ ‬فوزا‭ ‬واحدا‭ ‬ليتذيّل‭ ‬بطل‭ ‬فرنسا‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الأمان‭.‬

وأوضح‭ ‬ليون‭ ‬أنّه‭ ‬اتخذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬‮«‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬النتائج‭ ‬المحققة‭ ‬وبعد‭ ‬تحليل‭ ‬معمّق‭ ‬لوضع‭ ‬الفريق‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإجراء‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬عقد‭ ‬العمل‮»‬‭ ‬ويستهدف‭ ‬أيضًا‭ ‬المساعدين‭ ‬الإيطاليين‭ ‬الأربعة‭ ‬لغروسو‭.‬

وسيتسلم‭ ‬مؤقتًا‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬بيار‭ ‬ساج‭ ‬قيادة‭ ‬دفة‭ ‬الفريق،‭ ‬وستكون‭ ‬أولى‭ ‬مهامه‭ ‬مواجهة‭ ‬لنس‭ ‬المتطوّر‭ ‬والذي‭ ‬يحتل‭ ‬حاليا‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭. ‬ولم‭ ‬يخسر‭ ‬لنس‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثماني‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬إلا‭ ‬أنّه‭ ‬تعرّض‭ ‬لخسارة‭ ‬قاسية‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬بسداسية‭ ‬نظيفة‭ ‬الأربعاء‭.‬

وقال‭ ‬ساج‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬أتعامل‭ ‬مع‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬يومي‭. ‬سنبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭. ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يتم‭ ‬على‭ ‬عجل‭ ‬بالطبع‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬يومين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬توليه‭ ‬المسؤولية،‭ ‬سيصبح‭ ‬ساج‭ ‬المدرب‭ ‬الرابع‭ ‬لليون‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بعد‭ ‬بلان،‭ ‬وجان‭-‬فرانسوا‭ ‬فوليز‭ ‬المؤقت،‭ ‬وغروسو‭.‬





لاعب‭ ‬تحت‭ ‬المجهر‭ ‬

بات‭ ‬المهاجم‭ ‬الجزائري‭ ‬أمين‭ ‬غويري‭ (‬23‭ ‬عامًا‭)‬،‭ ‬ثاني‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي،‭ ‬ذلك‭ ‬عندما‭ ‬افتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬لرين‭ ‬في‭ ‬فوزه‭ ‬3‭-‬1‭ ‬على‭ ‬بريست‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭.‬

لكنّ‭ ‬غويري‭ ‬عانى‭ ‬لإيجاد‭ ‬الشباك‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬سجّل‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مباراة،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يقلل‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬إمكاناته‭ ‬الهجومية‭ ‬الواعدة‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬فرض‭ ‬نفسه‭ ‬بقوة‭ ‬مع‭ ‬نيس‭ ‬عام‭ ‬2020‭. ‬وتنتظر‭ ‬رين‭ ‬مواجهة‭ ‬حذرة‭ ‬أمام‭ ‬مرسيليا‭ ‬المتعثر‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬ومع‭ ‬تزايد‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬جينارو‭ ‬غاتوزو،‭ ‬سيتسلح‭ ‬غويري‭ ‬بمعنوياته‭ ‬المرتفعة‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الأخير‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬لإعادة‭ ‬زخمه‭ ‬الهجومي‭ ‬الذي‭ ‬جعله‭ ‬يسجّل‭ ‬37‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬مواسمه‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة‭.‬

إحصائيات‭ ‬بارزة‭: ‬عدد‭ ‬الهزائم‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬غروسو‭ ‬كمدرب‭ ‬لليون‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬بالدوري‭ ‬قبل‭ ‬الإطاحة‭ ‬به‭.‬

الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لعدد‭ ‬المدربين‭ ‬الذي‭ ‬تولوا‭ ‬قيادة‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬‮«‬ليغ‭ ‬1‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬واحدة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2000‭ (‬مرسيليا‭ ‬2001‭-‬02‭)‬،‭ ‬بحسب‭ ‬إحصائيات‭ ‬أوبتا‭.‬



