ليفركوزن يواجه دورتموند الجريح ومهمة سهلة لبايرن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يستقبل‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬ضيفه‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الجريح‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الالماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬متسلحاً‭ ‬بنتائجه‭ ‬المذهلة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خالياً‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬ولم‭ ‬يهدر‭ ‬سوى‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭.‬

ويتصدر‭ ‬ليفركوزن‭ ‬ترتيب‭ ‬الفرق‭ ‬برصيد‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬12‭ ‬مرحلة،‭ ‬متقدماً‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬و10‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬دورتموند‭ ‬وصيف‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭.‬

ولم‭ ‬يكتف‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بنتائجه‭ ‬المحلية‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬8‭ ‬انتصارات‭ ‬توالياً،‭ ‬اذ‭ ‬يتألق‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬القاري‭ ‬بعدما‭ ‬ضمن‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الاوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬بسجل‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭. ‬كما‭ ‬حقق‭ ‬14‭ ‬فوزا‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬والثامن‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬أثنى‭ ‬كثر‭ ‬على‭ ‬الإسباني‭ ‬تشافي‭ ‬ألونسو‭ ‬مدرب‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الذي‭ ‬منح‭ ‬الجماهير‭ ‬أمل‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬سياسة‭ ‬النادي‭ ‬خلال‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬ساهمت‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬النجاحات‭ ‬المذهلة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المسابقات‭.‬

استفاد‭ ‬ليفركوزن‭ ‬من‭ ‬الاموال‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬بيع‭ ‬مهاجمه‭ ‬الفرنسي‭ ‬موسى‭ ‬ديابي‭ ‬لأستون‭ ‬فيلا‭ ‬الانكليزي،‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬المهاجم‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬بونيفايس‭ ‬من‭ ‬أونيون‭ ‬برلين،‭ ‬والجناح‭ ‬يوناس‭ ‬هوفمان‭ ‬من‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬السويسري‭ ‬غرانيت‭ ‬تشاكا‭ (‬أرسنال‭ ‬الانكليزي‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬انضم‭ ‬المدافع‭ ‬الإسباني‭ ‬أليكس‭ ‬غريمالدو‭ ‬من‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬مجانية‭.‬

وأشاد‭ ‬ألونسو‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الكروي‮»‬‭ ‬للصفقات‭ ‬الصيفية،‭ ‬وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ووسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أخرى‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬نعلم‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬فوري‭ ‬تقريبا‭ ‬على‭ ‬اسلوبنا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تعاقدنا‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬استراتيجيين‭ ‬للغاية‭ ‬لمنحنا‭ ‬الاستقرار‭.. ‬لنكون‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬وثباتا‭. ‬وهذا‭ ‬يمنحك‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬انتظاما‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‮»‬‭.‬

وكمكافأة‭ ‬لهذه‭ ‬الصفقات‭ ‬الناجحة،‭ ‬تم‭ ‬تمديد‭ ‬عقد‭ ‬مهندس‭ ‬نافذة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬الحالي‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬السابق‭ ‬سايمون‭ ‬رولفس‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2028‭ ‬الثلاثاء‭.‬

قال‭ ‬رولفس‭ ‬الذي‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬قميص‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬خلال‭ ‬377‭ ‬مباراة‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬‮«‬كتسب‭ ‬جودة‭ ‬هائلة‮»‬‭ ‬وابدى‭ ‬فخره‭ ‬بالتوسع‭ ‬في‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬حديث‭ ‬متطلب‭ ‬ومتعطش‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‮»‬‭. ‬وتحضيرا‭ ‬للمواجهة‭ ‬المحلية‭ ‬أراح‭ ‬ليفركوزن‭ ‬‮«‬مايسترو‮»‬‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬فلوريان‭ ‬فيرتس‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬هاكان‭ ‬السويدي‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬الخميس‭.‬





دورتموند‭ ‬يواجه‭ ‬انتقادات‭ ‬لاذعة

في‭ ‬المقابل،‭ ‬ومنذ‭ ‬إغلاق‭ ‬باب‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات،‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬أن‭ ‬دورتموند‭ ‬رفض‭ ‬الرباعي‭ ‬المنضم‭ ‬إلى‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬الصيف،‭ ‬باستثناء‭ ‬هوفمان‭ ‬الذي‭ ‬قضى‭ ‬فترتين‭ ‬سابقتين‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سيغنال‭ ‬إيدونا‭ ‬بارك‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تزايدت‭ ‬الانتقادات‭ ‬اللاذعة‭ ‬لدورتموند،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬فيليكس‭ ‬نميشا‭ (‬فولفسبورغ‭ ‬سابقا‭) ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬النمسوي‭ ‬مارسيل‭ ‬سابيتسر‭ (‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭) ‬والمدافع‭ ‬الجزائري‭ ‬رامي‭ ‬بن‭ ‬سبعيني‭ (‬مونشنغلادباخ‭) ‬الذين‭ ‬أظهروا‭ ‬مستوى‭ ‬غير‭ ‬مبال‭ ‬وفشلوا‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬الفجوة‭ ‬التي‭ ‬خلفها‭ ‬رحيل‭ ‬النجم‭ ‬الشاب‭ ‬الإنكليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭.‬

ويدرك‭ ‬دورتموند‭ ‬جيداً‭ ‬أهمية‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ليفركوزن‭ ‬اذ‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬خسارته‭ ‬فالى‭ ‬جانب‭ ‬فقدانه‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬متصدري‭ ‬الدوري،‭ ‬سيخسر‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬جبهات‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬لايبزيغ،‭ ‬المتوج‭ ‬بالكأس‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين،‭ ‬اعتُبر‭ ‬دورتموند‭ ‬الفريق‭ ‬الأكثر‭ ‬تأهيلا‭ ‬لتحطيم‭ ‬هيمنة‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬بوندسليغا‮»‬‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الـ‭ ‬11‭ ‬الأخيرة،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬ليفركوزن‭ ‬المتفجر‭ ‬في‭ ‬لباس‭ ‬‮«‬صياد‭ ‬بايرن‮»‬‭ ‬ويشكّل‭ ‬مشكلة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للزوار‭ ‬الأحد‭.‬

قال‭ ‬ماتس‭ ‬هوملس‭ ‬مدافع‭ ‬دورتموند‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قبيل‭ ‬لقاء‭ ‬ليفركوزن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المهمة‭ ‬الأكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نبقي‭ ‬اقدامنا‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭.‬





بايرن‭ ‬يسعى‭ ‬للصدارة

وسيكون‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬أمام‭ ‬فرصة‭ ‬الارتقاء‭ ‬إلى‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬خروجه‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬وصيف‭ ‬القاع‭ (‬7‭ ‬نقاط‭) ‬السبت،‭ ‬وبانتظار‭ ‬أن‭ ‬يقدّم‭ ‬له‭ ‬دورتموند‭ ‬هدية‭ ‬ثمينة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

كما‭ ‬يسعى‭ ‬بطل‭ ‬ألمانيا‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬السابع‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬أسقط‭ ‬خلالها‭ ‬دورتموند‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة،‭ ‬ودك‭ ‬شباك‭ ‬دارمشتات‭ ‬بثمانية‭ ‬أهداف‭ ‬قبلها‭ ‬بمرحلة‭.‬

ويخوض‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬مباراة‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬أمام‭ ‬أونيون‭ ‬برلين،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬الاخير‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬لكنه‭ ‬فرض‭ ‬عليه‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬من‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ (‬1-1‭) .‬

ويتوجب‭ ‬على‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬برلين‭ ‬الذي‭ ‬اهتزت‭ ‬شباكه‭ ‬27‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬مباراة،‭ ‬أن‭ ‬يوقف‭ ‬خطورة‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬توتنهام‭ ‬المهاجم‭ ‬الانكليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬مع‭ ‬18‭ ‬هدفاً‭.‬





ثنائي‭ ‬هجومي‭ ‬مرعب‭ ‬في‭ ‬شتوتغارت

ويعوّل‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الثالث‭ ‬مع‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬مهاجمه‭ ‬الغيني‭ ‬سيرهو‭ ‬غيراسي‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬أمام‭ ‬الضيف‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬السبت‭ ‬أساسياً‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬أوتار‭ ‬الركبة‭.‬

أبهر‭ ‬المهاجم‭ ‬البالغ‭ ‬27‭ ‬عاماً‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬15‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مباريات،‭ ‬بمعدل‭ ‬مذهل‭ ‬بلغ‭ ‬هدفا‭ ‬واحدا‭ ‬لكل‭ ‬46‭ ‬دقيقة‭.‬

ولم‭ ‬تحدّ‭ ‬الإصابة‭ ‬من‭ ‬تفوق‭ ‬غيراسي،‭ ‬حيث‭ ‬دخل‭ ‬مهاجم‭ ‬غينيا‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬كبديل‭ ‬ليسجل‭ ‬ركلة‭ ‬الجزاء‭ ‬الحاسمة‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬دورتموند‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭.‬

وفي‭ ‬غيابه،‭ ‬تألق‭ ‬دينيس‭ ‬أونداف‭ ‬المعار‭ ‬من‭ ‬برايتون‭ ‬الانكليزي‭ ‬وسجل‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الماضية‭.‬

أكد‭ ‬سيباستيان‭ ‬هونيس‭ ‬مدرب‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬كلاهما‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬ضد‭ ‬بريمن‭. ‬أتطلع‭ ‬للزج‭ ‬بالثنائي‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الهجوم‮»‬‭.‬