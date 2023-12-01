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برشلونة يعّول على البرتغالي فيليكس بمواجهة أتلتيكو مدريد

12/1/2023 7:20:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وضع‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬فيليكس‭ ‬مهاجم‭ ‬برشلونة‭ ‬حدا‭ ‬لصيام‭ ‬طويل‭ ‬عن‭ ‬التسجيل‭ ‬بهدف‭ ‬حاسم‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬مشؤوم‭ ‬لفريقه‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬العاصمة‭ ‬الكاتالونية‭ ‬غدًا‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

سجل‭ ‬المهاجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬الشاب‭ ‬ابن‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬عاما‭ ‬المعار‭ ‬من‭ ‬أتلتيكو‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬أمام‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ليساهم‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬برشلونة‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بعد‭ ‬خروجين‭ ‬مذلين‭ ‬تواليا‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬ما‭ ‬منحه‭ ‬الثقة‭ ‬قبل‭ ‬استقباله‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭.‬

تألق‭ ‬فيليكس‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مغامرته‭ ‬في‭ ‬كاتالونيا‭ ‬بعد‭ ‬انتقاله‭ ‬الصيفي‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬مدريد،‭ ‬لكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬خفت‭ ‬بريقه‭ ‬ففشل‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬بقميص‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬قاحلة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬مباراة‭.‬

ويأمل‭ ‬فيليكس‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يسرق‭ ‬الأضواء‭ ‬مجدداً‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬عصيبة‭ ‬في‭ ‬العاصمة،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يرتق‭ ‬إلى‭ ‬قدر‭ ‬الآمال‭ ‬بعدما‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مقابل‭ ‬صفقة‭ ‬ضخمة‭ ‬بلغت‭ ‬138‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬بنفيكا‭ ‬ليحل‭ ‬محل‭ ‬الفرنسي‭ ‬أنطوان‭ ‬غريزمان‭ ‬الذي‭ ‬غادر‭ ‬إلى‭ ‬برشلونة‭.‬


شعور‭ ‬بالإحباط

فشل‭ ‬مهاجم‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الديوك‮»‬‭ ‬في‭ ‬ترك‭ ‬أي‭ ‬تأثير‭ ‬في‭ ‬كاتالونيا‭ ‬وعاد‭ ‬إلى‭ ‬أتلتيكو‭ ‬حيث‭ ‬يتألق‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬شعر‭ ‬فيليكس‭ ‬بالاحباط‭ ‬رغم‭ ‬اظهاره‭ ‬لجودته‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المباريات،‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬افتقد‭ ‬لعنصر‭ ‬الاستقرار‭.‬

وبدا‭ ‬واضحا‭ ‬أن‭ ‬المهاجم‭ ‬الشاب‭ ‬لا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬رغبات‭ ‬سيميوني‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬يعمل‭ ‬بلا‭ ‬هوادة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الملعب،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يفضّل‭ ‬فيليكس‭ ‬اللعب‭ ‬بإيقاعه‭ ‬الخاص‭ ‬وقد‭ ‬تألق‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بورتو‭ ‬بهدفه‭ ‬المتقن‭ ‬وتسديدة‭ ‬أخرى‭ ‬اصطدمت‭ ‬بالعارضة‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬تبدو‭ ‬الأمور‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفيليكس‭ ‬في‭ ‬برشلونة،‭ ‬وجد‭ ‬نفسه‭ ‬وفريقه‭ ‬في‭ ‬موضع‭ ‬تساؤل‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬تشافي‭ ‬هرنانديس‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬أمام‭ ‬الغريم‭ ‬التقليدي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬وأمام‭ ‬شاختار‭ ‬دانييتسك‭ ‬الاوكراني‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الأم،‭ ‬وأظهروا‭ ‬صورة‭ ‬سيئة‭ ‬محلياً‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬1‭-‬0‭ ‬وألافيس‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬والتعادل‭ ‬مع‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬1‭-‬1‭.‬

يبدأ‭ ‬بطل‭ ‬إسبانيا‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬متخلفا‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬ووصيفه‭ ‬جيرونا‭ (‬35‭ ‬نقطة‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭)‬،‭ ‬وبينما‭ ‬يتساوى‭ ‬مع‭ ‬أتلتيكو،‭ ‬فإن‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬سيميوني‭ ‬لديه‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭.‬


‮«‬نقطة‭ ‬تحوّل‮»‬

ويأمل‭ ‬هرنانديس‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬فيليكس‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬التالي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬الأداء،‭ ‬وقال‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬القاري‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬سيطرنا‭ ‬على‭ ‬اللعب،‭ ‬سيطرنا‭ ‬على‭ ‬المباراة،‭ ‬وأصر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬هو‭ ‬المسار‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتبعه،‭ ‬وآمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬نقطة‭ ‬تحوّل‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬كان‭ ‬فيليكس‭ ‬جيدا‭ ‬وثاقبا،‭ ‬وسجل‭ ‬الهدف‭... ‬يحصل‭ ‬المهاجمون‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬أكبر‭ ‬عندما‭ ‬يسجلون‮»‬‭.‬

ويشكّل‭ ‬فيليكس‭ ‬ثنائيا‭ ‬متفجرا‭ ‬مع‭ ‬مواطنه‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬جواو‭ ‬كانسيلو‭ ‬الذي‭ ‬هيأ‭ ‬له‭ ‬الكرة‭ ‬امام‭ ‬بورتو،‭ ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يزج‭ ‬بهما‭ ‬هرنانديس‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬ضد‭ ‬أتلتيكو‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬يسعى‭ ‬أتلتيكو‭ ‬لمتابعة‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الاربع‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬


ريال‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بالصدارة

وسيحافظ‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬غرناطة‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬عندما‭ ‬يتواجهان‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬بينما‭ ‬يستقبل‭ ‬جيرونا‭ ‬ضيفه‭ ‬فالنسيا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭.‬

ويأمل‭ ‬ريال‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يرفع‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬المتتالية‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬حيث‭ ‬أهدر‭ ‬النقاط‭ ‬للمرة‭ ‬الاخيرة‭ ‬بتعادله‭ ‬سلبا‭ ‬مع‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬12،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يسعى‭ ‬جيرونا‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭.‬

ويقود‭ ‬المهاجم‭ ‬الغاني‭ ‬إيناكي‭ ‬وليامس‭ ‬فريقه‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬الخامس‭ ‬مع‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬السبت‭ ‬أيضاً‭.‬

سجل‭ ‬وليامس‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬ومرر‭ ‬ثلاث‭ ‬كرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وبات‭ ‬رأس‭ ‬حربة‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬لوس‭ ‬ليونس‮»‬‭ ‬الساعي‭ ‬لاقتحام‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭.‬

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