أرسنال لتعزيز صدارته.. وقمة بين سيتي وتوتنهام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تبلغ‭ ‬طموحات‭ ‬أرسنال‭ ‬ذروتها‭ ‬حيث‭ ‬يستضيف‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬لباس‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬آملا‭ ‬في‭ ‬إحكام‭ ‬قبضته‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬ويواجه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬توتنهام‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭.‬

وتجمع‭ ‬مباراة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬بين‭ ‬فريقين‭ ‬لم‭ ‬ترتق‭ ‬نتائجهما‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬الآمال،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يستقبل‭ ‬تشلسي‭ ‬العاشر‭ ‬والذي‭ ‬مازال‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬الاستقرار‭ ‬ضيفه‭ ‬برايتون‭ ‬الثامن‭ ‬الاحد‭.‬

ارتقى‭ ‬أرسنال‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬بريميرليغ‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬برنتفورد‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬‮«‬غانرز‮»‬‭ ‬حققوا‭ ‬انتصارهم‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بهدف‭ ‬يتيم،‭ ‬مستغلا‭ ‬تعادل‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬وليفربول‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬القمة‭ ‬1-1‭.‬

ورفع‭ ‬أرسنال‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬وتقدم‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬ونقطتين‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬يتساوى‭ ‬نقاطا‭ ‬مع‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الرابع‭.‬

ويفتقد‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬النجاعة‭ ‬الهجومية‭ ‬التي‭ ‬أظهروها‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬اذ‭ ‬انخفضت‭ ‬نسبة‭ ‬الاهداف،‭ ‬لكن‭ ‬مدافع‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬السابق‭ ‬غاري‭ ‬نيفيل‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬بات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أكثر‭ ‬جاهزية‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2004‭.‬

قال‭ ‬نيفيل‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭): ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تفوز‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المثالية‭ ‬والجميلة‭ ‬بالدوري‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تقترن‭ ‬بالإصرار‭ ‬والمرونة‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬أرسنال‭ ‬أفضل‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالات،‭ ‬وسيأتي‭ ‬الاسلوب‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬اعتبر‭ ‬مدافع‭ ‬ليفربول‭ ‬السابق‭ ‬جيمي‭ ‬كاراغر‭ ‬والمحلل‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نيفيل،‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬أرتيتا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بالمباريات‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬إقناعا‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬استمر‭ ‬أرسنال‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المنوال،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬ارسنال‭ ‬الذي‭ ‬سنراه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬فلا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬بإمكانهم‭ ‬الفوز‭ ‬بالدوري‮»‬‭. ‬وأردف‭: ‬‮«‬العديد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬ستنتهي،‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسير‭ ‬الأمور‭ ‬ضدك‭... ‬تلك‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬تنتهي‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭-‬0‭ ‬يمكن‭ ‬بسهولة‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الآخر‮»‬‭.‬

وخالف‭ ‬أرسنال‭ ‬أقوال‭ ‬كاراغر‭ ‬بسحقه‭ ‬لنس‭ ‬الفرنسي‭ ‬بسداسية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هزّ‭ ‬شباك‭ ‬منافسيه‭ ‬بهذا‭ ‬الكمّ‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬يعكس‭ ‬تطور‭ ‬لعبه‭.‬





توتنهام‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬صعبة

ويأمل‭ ‬توتنهام‭ ‬الخامس‭ ‬مع‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬أن‭ ‬يوقف‭ ‬مسلسل‭ ‬هدر‭ ‬النقاط‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬تواليا،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬سيشكّل‭ ‬حجر‭ ‬عثرة‭ ‬أمام‭ ‬طموحاته‭.‬

طوّر‭ ‬فريق‭ ‬توتنهام‭ ‬بإشراف‭ ‬مدربه‭ ‬الأسترالي‭ ‬أنج‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬عادة‭ ‬مكلفة‭ ‬وسيئة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬تقدمه‭ ‬أمام‭ ‬منافسيه،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تشلسي‭ ‬1‭-‬4‭ ‬وولفرهامبتون‭ ‬وأستون‭ ‬فيلا‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬1‭-‬2‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تسجيله‭ ‬هدف‭ ‬السبق‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث،‭ ‬ليتخلى‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭ ‬ويتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭.‬

ويواجه‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يهزم‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬وتصدر‭ ‬الدوري‭ ‬قائمة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الغائبين‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬ضربة‭ ‬موجعة‭ ‬أخرى‭ ‬بخسارته‭ ‬لجهود‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬رودريغو‭ ‬بينتانكور‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬حتى‭ ‬فبراير‭ ‬جراء‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭ ‬أمام‭ ‬فيلا‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬فشل‭ ‬سيتي‭ ‬بتعادله‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وأنهى‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬انتصاراً‭ ‬متتالياً‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬منذ‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭.‬

في‭ ‬مباراة‭ ‬سجل‭ ‬خلالها‭ ‬العملاق‭ ‬النرويجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬هدفه‭ ‬الخمسين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الـ48،‭ ‬ليصبح‭ ‬الاسرع‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬محطما‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬المسجل‭ ‬باسم‭ ‬آندي‭ ‬كول‭ ‬الذي‭ ‬احتاج‭ ‬إلى‭ ‬65‭ ‬مباراة‭.‬

بات‭ ‬هالاند‭ ‬أسرع‭ ‬لاعب‭ ‬يسجل‭ ‬40‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بهدفه‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬لايبزيج‭ ‬الالماني‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬





ليفربول‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬الانتصارات

وينتظر‭ ‬ليفربول‭ ‬دعسة‭ ‬ناقصة‭ ‬من‭ ‬منافسَيه‭ ‬ارسنال‭ ‬وسيتي‭ ‬للانقضاض‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬فولهام‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ (‬15‭ ‬نقطة‭) ‬غدًا‭ ‬الأحد‭.‬

ويخوض‭ ‬الـ«ريدز‮»‬‭ ‬استحقاقه‭ ‬المحلي‭ ‬منتشيا‭ ‬ببلوغه‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬لاسك‭ ‬لينتس‭ ‬النمسوي‭ ‬4‭-‬0‭.‬

كما‭ ‬يأمل‭ ‬ليفربول‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬سيتي‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬ليسقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬





نيوكاسل‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬عامل‭ ‬الأرض

وتجمع‭ ‬مباراة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬ويونايتد‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬يملك‭ ‬أفضل‭ ‬سجل‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬وآخر‭ ‬يتألق‭ ‬خارج‭ ‬معقله‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬الإصابات‭ ‬الطويلة،‭ ‬فاز‭ ‬نيوكاسل‭ ‬بست‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬السبع‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬‮«‬سانت‭ ‬جيمس‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬حقق‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ،‭ ‬برغم‭ ‬تأرجح‭ ‬نتائجه،‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭.‬

يملك‭ ‬الفريقان‭ ‬طموحات‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الأم،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬نيوكاسل‭ ‬ويونايتد‭ ‬سقطا‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الاسبوع،‭ ‬الاول‭ ‬أمام‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬والثاني‭ ‬أمام‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬3‭-‬3‭.‬

وسيتطلع‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الذي‭ ‬جرّد‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬من‭ ‬لقبه‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬بفوزه‭ ‬عليه‭ ‬3‭-‬0‭ ‬أخيرا،‭ ‬إلى‭ ‬فرصته‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬فريق،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬بحرية‭ ‬أكبر،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬عرضة‭ ‬للخطر‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭. ‬تلقى‭ ‬يونايتد‭ ‬33‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬20‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬1962‭-‬1963‭.‬



