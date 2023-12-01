ميدياما الغاني يفوز على شباب بلوزداد الجزائري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكرا‭ ‬أول‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قلب‭ ‬ميدياما‭ ‬الغاني‭ ‬تأخره‭ ‬بهدف‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭

‬2‭/‬1‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬شباب‭ ‬بلوزداد‭ ‬الجزائري،‮

‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬ضمن‭ ‬

منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتقدم‭ ‬شباب‭ ‬بلوزداد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬39‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬رؤوف‭ ‬بن‭ ‬غيط‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬دانييل‭ ‬لوميتي‭ ‬التعادل‭ ‬للفريق‭ ‬الغاني‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬سجل‭ ‬كماراديني‭ ‬مامادو‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬لميدياما‭.‬

وحصل‭ ‬ميدياما‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬بالبطولة،‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الاهلي‭ ‬المصري‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬شباب‭ ‬بلوزداد‭ ‬عند‭ ‬ذات‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬بعدما‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬يانج‭ ‬أفريكانز‭ ‬التنزاني‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭.‬



