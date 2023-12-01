ميدياما الغاني يفوز على شباب بلوزداد الجزائري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكرا أول - (د ب أ): قلب ميدياما الغاني تأخره بهدف إلى فوز
2/1 على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري،
أمس الجمعة، ضمن
منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وتقدم شباب بلوزداد في الدقيقة 39 عن طريق رؤوف بن غيط من ضربة جزاء، قبل أن يدرك دانييل لوميتي التعادل للفريق الغاني.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل كماراديني مامادو الهدف الثاني لميدياما.
وحصل ميدياما على أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام الاهلي المصري حامل اللقب بثلاثية نظيفة، فيما تجمد رصيد شباب بلوزداد عند ذات العدد من النقاط بعدما فاز في الجولة الأولى على يانج أفريكانز التنزاني بالنتيجة ذاتها.
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