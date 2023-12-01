الهلال السوداني يفاجئ الترجي التونسي بثلاثية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دار‭ ‬السلام‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬فاز‭ ‬الهلال‭ ‬السوداني‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الترجي‭ ‬التونسي‭ ‬3‭/‬1‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بينهما‭ ‬بالملعب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬عاصمة‭ ‬تنزانيا،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ونجح‭ ‬الهلال‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬بيترو‭ ‬أتلتيكو‭ ‬الأنجولي‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬فيما‭ ‬فشل‭ ‬الترجي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬بعدما‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬النجم‭ ‬الساحلي‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬رد‭.‬

وتقدم‭ ‬الهلال‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثامنة‭ ‬بهدف‭ ‬عكسي‭ ‬لياسين‭ ‬مرياح‭ ‬لاعب‭ ‬الترجي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬18‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬59‭ ‬سجل‭ ‬كيبا‭ ‬سوي‭ ‬هدف‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬للترجي،‭ ‬لكن‭ ‬عبده‭ ‬ندياي‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للفريق‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬78‭.‬

وبدأ‭ ‬الهلال‭ ‬المباراة‭ ‬بقوة،‭ ‬وضغط‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬بغرض‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬مبكر‭ ‬في‭ ‬شباكه،‭ ‬فيما‭ ‬غلب‭ ‬الحذر‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الترجي‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأولى‭ ‬للمباراة‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثامنة‭ ‬سجل‭ ‬الهلال‭ ‬هدفه‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ياسين‭ ‬مرياح‭ ‬مدافع‭ ‬الترجي،‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬الكرة‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ ‬بعد‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬لاعب‭ ‬الهلال‭.‬

وبعد‭ ‬الهدف‭ ‬أصبح‭ ‬الهلال‭ ‬الأكثر‭ ‬سيطرة‭ ‬واستحواذا‭ ‬على‭ ‬الكرة،‭ ‬وهدد‭ ‬مرمى‭ ‬أمان‭ ‬الله‭ ‬ماميش‭ ‬حارس‭ ‬الترجي‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭.‬

واحتسب‭ ‬الحكم‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬للهلال‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬15‭ ‬بعد‭ ‬عرقلة‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬مهاجم‭ ‬الهلال‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬من‭ ‬ماميش،‭ ‬ليترجمها‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ ‬مسجلا‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭.‬

ورغم‭ ‬تلقيه‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬شباكه‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ربع‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬فإن‭ ‬الترجي‭ ‬حاول‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق،‭ ‬وتحرك‭ ‬هجومه‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬حمودة،‭ ‬وعلى‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ ‬يان‭ ‬ساسي‭ ‬وعلى‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬حسام‭ ‬الدين‭ ‬غشة،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬الفارق‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬الهلال‭ ‬2‭/‬صفر‭.‬

ومع‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬تحسن‭ ‬أداء‭ ‬الترجي‭ ‬ودخل‭ ‬كيبا‭ ‬سوي‭ ‬وأسامة‭ ‬بن‭ ‬قرة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬دربالي‭ ‬ومحمد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬حمودة‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬59‭ ‬سجل‭ ‬الترجي‭ ‬هدف‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬كيبا‭ ‬سوي،‭ ‬الذي‭ ‬تابع‭ ‬تسديدة‭ ‬زميله‭ ‬حسام‭ ‬تقا‭ ‬ليضع‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ ‬مسجلا‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬للفريق‭ ‬التونسي‭.‬

وكان‭ ‬الترجي‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ ‬الهدف،‭ ‬لكن‭ ‬الهلال‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬للاستحواذ‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬مجددا،‭ ‬وحاول‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬تسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬ماميش‭.‬

وأسفر‭ ‬ضغط‭ ‬الهلال‭ ‬عن‭ ‬تسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬عبده‭ ‬ندياي،‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ ‬بعد‭ ‬هجمة‭ ‬منظمة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬زملائه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭.‬

وشهدت‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬محاولات‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الترجي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬ثان‭ ‬والعودة‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬لكن‭ ‬الهلال‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تقدمه،‭ ‬حتى‭ ‬أطلق‭ ‬الحكم‭ ‬صافرة‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬والمباراة‭ ‬بفوزه‭ ‬3‭/‬1‭.‬