السعودية تستضيف الأدوار النهائية لأبطال آسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كوالالمبور‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أنّ‭ ‬السعودية‭ ‬ستستضيف‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬للموسمين‭ ‬المقبلين‭.‬

وسيحلّ‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬بمشاركة‭ ‬24‭ ‬فريقًا‭ ‬مكان‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬بصيغتها‭ ‬الحالية،‭ ‬حيث‭ ‬سيحصل‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬بقيمة‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬وتوزع‭ ‬الفرق‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬دوريين‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬فريقًا‭ ‬بين‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتنافس‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬ذهاب‭ ‬وإياب‭ ‬لحجز‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬

ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬ستتأهل‭ ‬ثمانية‭ ‬فرق‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية،‭ ‬حيث‭ ‬تخوض‭ ‬غمار‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬والنهائي‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬المباراة‭ ‬الواحدة‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬نسختين‭ ‬في‭ ‬موسمي‭ ‬2024‭-‬25‭ ‬و25‭-‬26‭.‬

وفاز‭ ‬الملف‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬العراقي‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬تقييم‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الاستضافة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كافة‭ ‬الجوانب‭ ‬التشغيلية‭ ‬الرئيسية‭ ‬الأخرى‮»‬‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬بيانه‭. ‬وباتت‭ ‬السعودية‭ ‬المرشحة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لاستضافة‭ ‬مونديال‭ ‬2034‭ ‬وبالتالي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تُمنح‭ ‬رسميا‭ ‬هذا‭ ‬الشرف‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

كما‭ ‬ستستضيف‭ ‬المملكة‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للمنتخبات‭ ‬عام‭ ‬2027‭ ‬ودورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬2034‭.‬