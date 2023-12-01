-->

Saturday, 02 December 2023 04:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السعودية تستضيف الأدوار النهائية لأبطال آسيا

12/1/2023 7:20:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كوالالمبور‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أنّ‭ ‬السعودية‭ ‬ستستضيف‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬للموسمين‭ ‬المقبلين‭.‬

وسيحلّ‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬بمشاركة‭ ‬24‭ ‬فريقًا‭ ‬مكان‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬بصيغتها‭ ‬الحالية،‭ ‬حيث‭ ‬سيحصل‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬بقيمة‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬وتوزع‭ ‬الفرق‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬دوريين‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬فريقًا‭ ‬بين‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتنافس‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬ذهاب‭ ‬وإياب‭ ‬لحجز‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬

ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬ستتأهل‭ ‬ثمانية‭ ‬فرق‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية،‭ ‬حيث‭ ‬تخوض‭ ‬غمار‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬والنهائي‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬المباراة‭ ‬الواحدة‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬نسختين‭ ‬في‭ ‬موسمي‭ ‬2024‭-‬25‭ ‬و25‭-‬26‭.‬

وفاز‭ ‬الملف‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬العراقي‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬تقييم‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الاستضافة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كافة‭ ‬الجوانب‭ ‬التشغيلية‭ ‬الرئيسية‭ ‬الأخرى‮»‬‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬بيانه‭. ‬وباتت‭ ‬السعودية‭ ‬المرشحة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لاستضافة‭ ‬مونديال‭ ‬2034‭ ‬وبالتالي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تُمنح‭ ‬رسميا‭ ‬هذا‭ ‬الشرف‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

كما‭ ‬ستستضيف‭ ‬المملكة‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للمنتخبات‭ ‬عام‭ ‬2027‭ ‬ودورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬2034‭.‬

MENAFN01122023000055011008ID1107524050

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث