السعودية تستضيف الأدوار النهائية لأبطال آسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كوالالمبور – (أ ف ب): أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الجمعة أنّ السعودية ستستضيف الأدوار النهائية من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة للموسمين المقبلين.
وسيحلّ دوري أبطال آسيا للنخبة بمشاركة 24 فريقًا مكان المسابقة القارية بصيغتها الحالية، حيث سيحصل الفائز على جائزة بقيمة 12 مليون دولار أمريكي. وتوزع الفرق الـ 24 إلى دوريين من 12 فريقًا بين الشرق والغرب، على أن تتنافس في نظام ذهاب وإياب لحجز مكان في الدور ثمن النهائي.
ومن ثمّ ستتأهل ثمانية فرق إلى المرحلة النهائية، حيث تخوض غمار الدور ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي في نظام المباراة الواحدة والتي ستقام في السعودية في أول نسختين في موسمي 2024-25 و25-26.
وفاز الملف السعودي على نظيره المقدم من الجانب العراقي بعد «تقييم البنية التحتية ومتطلبات الاستضافة بالإضافة إلى كافة الجوانب التشغيلية الرئيسية الأخرى» حسب ما ذكر الاتحاد الآسيوي في بيانه. وباتت السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة مونديال 2034 وبالتالي من المتوقع أن تُمنح رسميا هذا الشرف أواخر عام 2024.
كما ستستضيف المملكة الغنية بالنفط كأس العالم للأندية خلال الشهر الحالي، إضافة إلى كأس آسيا للمنتخبات عام 2027 ودورة الألعاب الآسيوية 2034.
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