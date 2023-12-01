ترقب لسحب قرعة النهائيات كأس أوروبا 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هامبورغ‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يترقب‭ ‬عشاق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬سحب‭ ‬قرعة‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬اوروبا‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬ألمانيا‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬الى‭ ‬يوليو‭ ‬المقبلين‭ ‬والمقررة‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هامبورغ‭ ‬الشمالية‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬المدن‭ ‬الالمانية‭.‬

ويمثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬بداية‭ ‬العد‭ ‬العكسي‭ ‬للمنتخبات‭ ‬العشرين‭ ‬التي‭ ‬تأهلت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ألمانيا‭ ‬المضيفة‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ثلاثة‭ ‬منتخبات‭ ‬اضافية‭ ‬ستنضم‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ ‬المؤهل‭ ‬الى‭ ‬النهائيات‭.‬

وزعت‭ ‬المنتخبات‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬مستويات‭ ‬على‭ ‬الشكل‭ ‬التالي‭:‬

المستوى‭ ‬الأول‭: ‬ألمانيا‭ (‬مضيفة‭)‬،‭ ‬البرتغال،‭ ‬فرنسا،‭ ‬إسبانيا،‭ ‬بلجيكا،‭ ‬إنجلترا‭.‬

المستوى‭ ‬الثاني‭: ‬المجر،‭ ‬تركيا،‭ ‬رومانيا،‭ ‬الدنمارك،‭ ‬ألبانيا،‭ ‬النمسا‭.‬

المستوى‭ ‬الثالث‭: ‬هولندا،‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬كرواتيا،‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬سلوفاكيا،‭ ‬تشيكيا‭.‬

المستوى‭ ‬الرابع‭: ‬إيطاليا،‭ ‬صربيا،‭ ‬سويسرا،‭ ‬الفائز‭ ‬بالملحق‭ ‬الأول،‭ ‬الفائز‭ ‬بالملحق‭ ‬الثاني،‭ ‬الفائز‭ ‬بالملحق‭ ‬الثالث‭. ‬ويُعتبر‭ ‬منتخبا‭ ‬فرنسا‭ ‬وصيف‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬الأخيرة‭ ‬وانجلترا‭ ‬ثاني‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المرشحين‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬نظرا‭ ‬للمستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬به‭ ‬المنتخبان‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ولوجود‭ ‬نجوم‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الاول‭ ‬أمثال‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬وأنطوان‭ ‬غريزمان‭ ‬في‭ ‬الاول،‭ ‬والهدّاف‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬وجود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬في‭ ‬الثاني‭.‬

وستكون‭ ‬الضغوطات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الاسود‭ ‬الثلاثة‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬غاريث‭ ‬ساوثغيت‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬بلغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬وخسر‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ملعب‭ ‬ويمبلي‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬امام‭ ‬ايطاليا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭.‬

وتطرق‭ ‬ساوثغيت‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬انجلترا‭ ‬الى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬روسيا‭ ‬2018‭ ‬ايضا‭ ‬الى‭ ‬الضغوطات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬فريقه‭ ‬لإحراز‭ ‬أول‭ ‬لقب‭ ‬كبير‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬استضافة‭ ‬بلاده‭ ‬مونديال‭ ‬1966‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتقبل‭ ‬ذلك‭ (‬الضغوطات‭)‬‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الضغط‭ ‬يأتي‭ ‬عندما‭ ‬تختلف‭ ‬التوقعات‭ ‬عن‭ ‬الواقع،‭ ‬والواقع‭ ‬هو‭ ‬أننا‭ ‬سنكون‭ ‬أحد‭ ‬الفرق‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬





معاناة‭ ‬ألمانيا

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تعاني‭ ‬ألمانيا‭ ‬التي‭ ‬يغيب‭ ‬اللقب‭ ‬عن‭ ‬خزائنها‭ ‬منذ‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬1996‭ ‬في‭ ‬انجلترا،‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خسرت‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬لعبتها‭ ‬منذ‭ ‬الخروج‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

هذه‭ ‬النتائج‭ ‬كلفت‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬منصبه‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لـ«دي‭ ‬مانشافت‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬الامور‭ ‬لم‭ ‬تتحسن‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لهزيمتين‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬مباريات‭ ‬مقابل‭ ‬انتصار‭ ‬وتعادل‭.‬

وقال‭ ‬ناغلسمان‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬بعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأخيرة‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬النمسا‭: ‬‮«‬أمامنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مركز‮»‬‭.‬





إيطاليا‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الرابع‭ ‬

وكما‭ ‬هي‭ ‬الحال‭ ‬دائما،‭ ‬ثمة‭ ‬منتخبات‭ ‬خطيرة‭ ‬لا‭ ‬تتواجد‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الاول‭ ‬أبرزها‭ ‬هولندا‭ ‬الفائزة‭ ‬باللقب‭ ‬عام‭ ‬1988‭ ‬في‭ ‬المانيا،‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الثالث،‭ ‬وإيطاليا‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الرابع‭.‬

وبعد‭ ‬فشلها‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬النسختين‭ ‬الأخيرتين،‭ ‬تمكنت‭ ‬إيطاليا‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬التأهل‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بعد‭ ‬تعادل‭ ‬سلبي‭ ‬صعب‭ ‬مع‭ ‬اوكرانيا‭ ‬في‭ ‬مباراتها‭ ‬الأخيرة‭.‬

تتمنى‭ ‬منتخبات‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬تحاشي‭ ‬الوقوع‭ ‬مع‭ ‬هذين‭ ‬المنتخبين‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬المقبلة‭ ‬خفف‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الخروج‭ ‬المبكر‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الكبيرة‭ ‬كون‭ ‬أول‭ ‬وثاني‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الست‭ ‬سيبلغ‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬أفضل‭ ‬أربعة‭ ‬منتخبات‭ ‬احتلت‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وقال‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬ايطاليا‭ ‬جانلويجي‭ ‬دوناروما‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬كل‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬واجهناها،‭ ‬سنكون‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬وسنذهب‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬كأبطال‭ ‬وسنذهب‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬للفوز‮»‬‭.‬

ويمثل‭ ‬مستوى‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة‭ ‬قلقًا‭ ‬حقيقيًا‭ ‬ويهدد‭ ‬آمال‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬حكاية‭ ‬صيف‭ ‬خيالية‮»‬‭ ‬أخرى،‭ ‬وهي‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تتذكر‭ ‬بها‭ ‬البلاد‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2006‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬سيكون‭ ‬مشجعو‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬القارة‭ ‬حريصين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬استفادة‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الشكل‭ ‬الكلاسيكي‭ ‬للبطولة‭ ‬القارية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬واحدة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أقيمت‭ ‬البطولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬دولة‭ ‬مختلفة‭ ‬عبر‭ ‬القارة‭.‬

كما‭ ‬شابت‭ ‬النسخة‭ ‬الاخيرة‭ ‬أيضا‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬والحضور‭ ‬بسبب‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد‭.‬

وسيتدفق‭ ‬المشجعون‭ ‬على‭ ‬المدن‭ ‬العشر‭ ‬المضيفة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد،‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬برلين‭ ‬وهامبورغ‭ ‬في‭ ‬الشمال،‭ ‬إلى‭ ‬ميونيخ‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬ودورتموند‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬منطقة‭ ‬الرور‭ ‬الصناعية‭.‬

وتخوض‭ ‬ألمانيا‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للبطولة‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬يونيو،‭ ‬بينما‭ ‬سيستضيف‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬الذي‭ ‬يتسع‭ ‬لـ70‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬يوليو‭.‬



