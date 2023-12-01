باخ ((راض جدا)) عن استعدادات القرية الأولمبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس – (أ ف ب): صرح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ بأنه «راض تماما» عن استعدادات باريس لاحتضان دورة الألعاب الاولمبية الصيفية في الفترة من 26 يوليو الى 11 أغسطس المقبلين بعد قيامه بزيارة القرية الأولمبية في سان دوني.
وقال باخ: «هذه لحظة رائعة في القرية. القرية الاولمبية هي القلب النابض للألعاب الاولمبية. ما رأيناه هنا مذهل، مُدمج وعملي للغاية».
وتابع: «ليس انا فقط، بل باقي أعضاء اللجنة التنفيذية يشعرون بالسعادة والرضا التام عن مستوى الاستعدادات».
في المقابل، أكد رئيس اللجنة المنظمة الحلية توني ايستانغيه أنه تم الانتهاء من بناء قرابة 300 ألف متر من المساكن، والعمل شبه منته في القرية التي يجب أن يتم تسليمها رسميا خلال الشهر الحالي قبل ان يتم تسليم المفاتيح الى المنظمين في مارس 2024، مشيرا الى انه «تم احترام الآجال الموضوعة تماما».
وتستقبل القرية الاولمبية أكثر من 14 ألف شخص (رياضيين ومسؤولين) خلال دورة الالعاب الاولمبية.
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