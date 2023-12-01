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باخ ((راض جدا)) عن استعدادات القرية الأولمبية

12/1/2023 7:20:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬صرح‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬الألماني‭ ‬توماس‭ ‬باخ‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬راض‭ ‬تماما‮»‬‭ ‬عن‭ ‬استعدادات‭ ‬باريس‭ ‬لاحتضان‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الاولمبية‭ ‬الصيفية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬يوليو‭ ‬الى‭ ‬11‭ ‬أغسطس‭ ‬المقبلين‭ ‬بعد‭ ‬قيامه‭ ‬بزيارة‭ ‬القرية‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬دوني‭.‬

وقال‭ ‬باخ‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬لحظة‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬القرية‭. ‬القرية‭ ‬الاولمبية‭ ‬هي‭ ‬القلب‭ ‬النابض‭ ‬للألعاب‭ ‬الاولمبية‭. ‬ما‭ ‬رأيناه‭ ‬هنا‭ ‬مذهل،‭ ‬مُدمج‭ ‬وعملي‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬انا‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬باقي‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬يشعرون‭ ‬بالسعادة‭ ‬والرضا‭ ‬التام‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬الاستعدادات‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬الحلية‭ ‬توني‭ ‬ايستانغيه‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬قرابة‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬المساكن،‭ ‬والعمل‭ ‬شبه‭ ‬منته‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تسليمها‭ ‬رسميا‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬تسليم‭ ‬المفاتيح‭ ‬الى‭ ‬المنظمين‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2024،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬احترام‭ ‬الآجال‭ ‬الموضوعة‭ ‬تماما‮»‬‭.‬

وتستقبل‭ ‬القرية‭ ‬الاولمبية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ (‬رياضيين‭ ‬ومسؤولين‭) ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬الالعاب‭ ‬الاولمبية‭.‬

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