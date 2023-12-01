نادال يعلن عودته في دورة بريزبين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس – (أ ف ب) :أعلن نجم كرة المضرب الإسباني رافايل نادال أمس الجمعة عودته إلى المنافسات من خلال مشاركته في دورة بريزبين الأسترالية مطلع العام المقبل التي تعتبر ضمن الدورات الاستعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.
وقال نادال من خلال شريط فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له «بعد مرور عام من دون أي منافسة، حان وقت العودة. سيتم الأمر من خلال دورة بريزبين في الأسبوع الأول من يناير».
ولم يلعب نادال صاحب 22 لقبًا كبيرًا منذ خسارته أمام الأمريكي ماكنزي ماكدونالد في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي وتراجع في التصنيف العالمي في الوقت الحالي إلى المركز الـ663. وسيحاول نادال المصنف أول عالميًا سابقًا، استعادة مستواه السابق في أستراليا لكنه يهدف أيضا إلى أن يكون في كامل جاهزيته البدنية عندما يخوض بطولة رولان غاروس في حزيران/يونيو 2024 وهي المفضلة له بعد أن توج بطلا لها 14 مرة وهو رقم قياسي من الصعب ليس فقط تحطيمه بل الاقتراب منه.
وخضع ابن السابعة والثلاثين لجراحتين خلال عملية تعافيه الطويلة، وصرّح في مايو الماضي أنه يريد أخذ قسط من الراحة لمحاولة العودة أقوى مما كان.
وكان نادال ألمح في سبتمبر الماضي إلى إمكانية أن يكون عام 2024 الأخير له في الملاعب وقال «الماتادور» لقناة موفيستار «قلت إن عام 2024 ربما يكون عامي الأخير، أكرر ذلك، لكن لا يمكنني تأكيد ذلك بنسبة 100 في المئة لأنني لا أعرف».
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