نادال يعلن عودته في دورة بريزبين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬أعلن‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬الإسباني‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬المنافسات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬بريزبين‭ ‬الأسترالية‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬ضمن‭ ‬الدورات‭ ‬الاستعدادية‭ ‬لبطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭.‬

وقال‭ ‬نادال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬بثه‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬منافسة،‭ ‬حان‭ ‬وقت‭ ‬العودة‭. ‬سيتم‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬بريزبين‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يلعب‭ ‬نادال‭ ‬صاحب‭ ‬22‭ ‬لقبًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬منذ‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬الأمريكي‭ ‬ماكنزي‭ ‬ماكدونالد‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬وتراجع‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الـ663‭. ‬وسيحاول‭ ‬نادال‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالميًا‭ ‬سابقًا،‭ ‬استعادة‭ ‬مستواه‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬لكنه‭ ‬يهدف‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬جاهزيته‭ ‬البدنية‭ ‬عندما‭ ‬يخوض‭ ‬بطولة‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2024‭ ‬وهي‭ ‬المفضلة‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬توج‭ ‬بطلا‭ ‬لها‭ ‬14‭ ‬مرة‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬تحطيمه‭ ‬بل‭ ‬الاقتراب‭ ‬منه‭.‬

وخضع‭ ‬ابن‭ ‬السابعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬لجراحتين‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬تعافيه‭ ‬الطويلة،‭ ‬وصرّح‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬أخذ‭ ‬قسط‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬لمحاولة‭ ‬العودة‭ ‬أقوى‭ ‬مما‭ ‬كان‭.‬

وكان‭ ‬نادال‭ ‬ألمح‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬الأخير‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬الماتادور‮»‬‭ ‬لقناة‭ ‬موفيستار‭ ‬‮«‬قلت‭ ‬إن‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬عامي‭ ‬الأخير،‭ ‬أكرر‭ ‬ذلك،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬تأكيد‭ ‬ذلك‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬لأنني‭ ‬لا‭ ‬أعرف‮»‬‭.‬