مالي تحرز المركز الثالث على حساب الأرجنتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس – (أ ف ب): أحرز المنتخب المالي المركز الثالث في كأس العالم تحت 17 سنة، بفوزه على نظيره الأرجنتيني بثلاثية نظيفة أمس الجمعة في سوراكارتا الإندونيسية.
وسجّل ثلاثية مالي إبراهيم ديارا (9)، مامادو دومبيا (45)، وحميدو ماكالو (48).
ويأتي هذا الفوز كمكافأة عن الأداء الجيد لمالي التي خسرت في نصف النهائي أمام فرنسا (2-1)، في البطولة التي ستصبح سنوية اعتباراً من عام 2025 بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الجمعة.
وتُقام المباراة النهائية بين فرنسا وألمانيا اليوم السبت، في مسعى من الـ«ديوك» للثأر من الـ«مانشافت» الذي ظفر بكأس أوروبا بركلات الترجيح في يونيو الماضي.
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