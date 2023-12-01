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مالي تحرز المركز الثالث على حساب الأرجنتين

12/1/2023 7:20:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أحرز‭ ‬المنتخب‭ ‬المالي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬سوراكارتا‭ ‬الإندونيسية‭.‬

وسجّل‭ ‬ثلاثية‭ ‬مالي‭ ‬إبراهيم‭ ‬ديارا‭ (‬9‭)‬،‭ ‬مامادو‭ ‬دومبيا‭ (‬45‭)‬،‭ ‬وحميدو‭ ‬ماكالو‭ (‬48‭).‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬كمكافأة‭ ‬عن‭ ‬الأداء‭ ‬الجيد‭ ‬لمالي‭ ‬التي‭ ‬خسرت‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬فرنسا‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬ستصبح‭ ‬سنوية‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

وتُقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بين‭ ‬فرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬من‭ ‬الـ«ديوك‮»‬‭ ‬للثأر‭ ‬من‭ ‬الـ«مانشافت‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ظفر‭ ‬بكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭.‬


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