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البرلمان العربي يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي والعودة إلى الهدنة

12/1/2023 7:15:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب البرلمان العربي، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي، بتدخل فوري وعاجل لوقف هذا العدوان على غزة ، والعودة إلى الهدنة التي يتبعها وقف دائم لإطلاق النار.
واستنكر البرلمان العربي، استئناف القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، بعدوانها الغاشم على قطاع غزة واستمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل.

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