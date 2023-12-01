البرلمان العربي يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي والعودة إلى الهدنة

البرلمان العربي يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي والعودة إلى الهدنة
التاريخ
12/1/2023 7:15:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب البرلمان العربي، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي، بتدخل فوري وعاجل لوقف هذا العدوان على غزة ، والعودة إلى الهدنة التي يتبعها وقف دائم لإطلاق النار.
واستنكر البرلمان العربي، استئناف القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، بعدوانها الغاشم على قطاع غزة واستمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل.
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