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مصر تأسف لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة

12/1/2023 7:15:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بزعم وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح.
وطالب رشوان الجميع في الظروف الدقيقة الحالية، الالتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصرية المختصة عن أي تطور جديد.
على صعيد اخر اعرب رشوان عن أسف مصر كثيرا لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة.

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