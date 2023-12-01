مصر تأسف لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بزعم وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح.
وطالب رشوان الجميع في الظروف الدقيقة الحالية، الالتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصرية المختصة عن أي تطور جديد.
على صعيد اخر اعرب رشوان عن أسف مصر كثيرا لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة.
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