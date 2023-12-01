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وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو إلى استئناف الهدنة الإنسانية في غزة

12/1/2023 7:15:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اليوم الجمعة، أن استئناف الهدنة بين إسرائيل وحماس في غزة، مجددًا، أمر "ضروري".
وقالت كولونا على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" المنعقد في دبي، إن "انتهاء الهدنة خبر سيئ للغاية ومؤسف لأنه لا يقدم أي حل ويعقدّ تسوية المسائل المطروحة".

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