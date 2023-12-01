وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو إلى استئناف الهدنة الإنسانية في غزة

وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو إلى استئناف الهدنة الإنسانية في غزة
التاريخ
12/1/2023 7:15:03 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اليوم الجمعة، أن استئناف الهدنة بين إسرائيل وحماس في غزة، مجددًا، أمر "ضروري".
وقالت كولونا على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" المنعقد في دبي، إن "انتهاء الهدنة خبر سيئ للغاية ومؤسف لأنه لا يقدم أي حل ويعقدّ تسوية المسائل المطروحة".
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