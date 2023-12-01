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المستشفى الميداني الخاص 2 في جنوب غزة يستقبل 190 حالة طارئة خلال يومين

12/1/2023 7:15:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال قائد المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس العقيد الركن محمد نافع الدعجة، إن المستشفى استقبل 190 حالة في قسم الطوارئ، وتم إجراء 12 عملية كبرى و20 عملية صغرى خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وكانت طواقم المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة، استقبلت صباح اليوم الجمعة، حالات لعدد من الجرحى والمصابين التي تم تحويلها من مجمع ناصر الطبي جراء القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

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