المستشفى الميداني الخاص 2 في جنوب غزة يستقبل 190 حالة طارئة خلال يومين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال قائد المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس العقيد الركن محمد نافع الدعجة، إن المستشفى استقبل 190 حالة في قسم الطوارئ، وتم إجراء 12 عملية كبرى و20 عملية صغرى خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وكانت طواقم المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة، استقبلت صباح اليوم الجمعة، حالات لعدد من الجرحى والمصابين التي تم تحويلها من مجمع ناصر الطبي جراء القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.
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