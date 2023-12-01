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الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنع دخول المساعدات عبر معبر رفح البري

12/1/2023 7:15:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلي الهلال الأحمر الفلسطيني منع دخول المساعدات عبر معبر رفح البري.
وقالت جمعية الهلال، مساء اليوم الجمعة، في بيان عبر موقعها في فيسبوك، إن "سلطات الاحتلال أبلغت الجمعية والمنظمات والجهات العاملة في معبر رفح البري كافة، بمنع دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري الى قطاع غزة بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر، وأنه يتوجب تفريغ المعبر من الشاحنات الموجودة في الجانب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن".

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