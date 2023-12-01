الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنع دخول المساعدات عبر معبر رفح البري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلي الهلال الأحمر الفلسطيني منع دخول المساعدات عبر معبر رفح البري.
وقالت جمعية الهلال، مساء اليوم الجمعة، في بيان عبر موقعها في فيسبوك، إن "سلطات الاحتلال أبلغت الجمعية والمنظمات والجهات العاملة في معبر رفح البري كافة، بمنع دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري الى قطاع غزة بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر، وأنه يتوجب تفريغ المعبر من الشاحنات الموجودة في الجانب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن".
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