حزام ناري في خان يونس بعد قصف إسرائيلي عنيف

حزام ناري في خان يونس بعد قصف إسرائيلي عنيف
التاريخ
12/1/2023 7:15:03 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعرضت مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، مساء الجمعة، لقصف إسرائيلي عنيف سبب حزاما ناريا في المدينة.
وذلك بعد انتهاء الهدنة في الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
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