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حزام ناري في خان يونس بعد قصف إسرائيلي عنيف

12/1/2023 7:15:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعرضت مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، مساء الجمعة، لقصف إسرائيلي عنيف سبب حزاما ناريا في المدينة.
وذلك بعد انتهاء الهدنة في الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

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