سرايا القدس تقصف عمق الكيان برشقات صاروخية
التاريخ
12/1/2023 7:15:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت "تل أبيب وأسدود وعسقلان ومدن العمق الصهيوني برشقات صاروخية مكثفة".
في الاثناء ، دوت صفارات الإنذار في غلاف قطاع غزة ، بعد رصد رشقة صاروخية من داخل القطاع.
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