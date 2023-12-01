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سرايا القدس تقصف عمق الكيان برشقات صاروخية

12/1/2023 7:15:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت "تل أبيب وأسدود وعسقلان ومدن العمق الصهيوني برشقات صاروخية مكثفة".
في الاثناء ، دوت صفارات الإنذار في غلاف قطاع غزة ، بعد رصد رشقة صاروخية من داخل القطاع.

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