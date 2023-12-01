آسيوي اليد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬ولولا‭ ‬أن‭ ‬النجمة‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬رغم‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ (‬27‭ / ‬26‭)‬؛‭ ‬لكان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أحد‭ ‬قطبي‭ ‬النهائي‭ ‬كما‭ ‬عهدناه‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الصياد‭ ‬وعبد‭ ‬الحسين‭ ‬كانا‭ ‬خير‭ ‬ممثلين‭ ‬للنجوم‭ ‬البحرينيين‭ ‬بوجودهما‭ ‬ضمن‭ ‬تشكيلة‭ ‬الخليج؛‭ ‬ويحسب‭ ‬لهما‭ ‬أنهما‭ ‬نجماويان‭ ‬وسبق‭ ‬لهما‭ ‬أن‭ ‬قادا‭ ‬فريقهما‭ ‬للفوز‭ ‬بنسخة‭ ‬أصفهان‭.‬





} ‭ ‬والمتابعون‭ ‬للنسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬يعرف‭ ‬أن‭ ‬سر‭ ‬تفوقها‭ ‬الجماهيري‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬الأندية‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها‭ ‬وبالذات‭ ‬الخليجية؛‭ ‬وغياب‭ ‬ناديي‭ ‬القادسية‭ ‬والكويت‭ ‬عن‭ ‬النهائي‭ ‬لم‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬الحضور؛‭ ‬لأن‭ ‬جماهير‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭ ‬ملأت‭ ‬مقاعد‭ ‬صالة‭ (‬سعد‭ ‬العبدالله‭)‬،‭ ‬ففريقها‭ ‬عريق‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬ومن‭ ‬أبطالها،‭ ‬ولعل‭ ‬وجود‭ ‬الصياد‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬مساندة‭ ‬الجمهور‭ ‬البحريني‭!‬





} وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬مكرمة‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة‭ ‬السعودية‭ ‬للاعبي‭ ‬الخليج‭ ‬بعد‭ ‬مباراتي

الدورين‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬والنهائي‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬في‭ ‬مجموعهما‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬ثلاثين‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتبعه‭ ‬من‭ ‬مكافآت‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬وداعميه؛‭ ‬قد‭ ‬عوضت‭ ‬تماما‭ (‬بخل‭) ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المكافآت‭ ‬للفائزين‭ ‬نخبويا‭ ‬ونادويا‭.‬





} وقد‭ ‬أشرنا‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬حين‭ ‬فاز‭ ‬النجمة‭ ‬ببطولة‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬أصفهان؛‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬إليه‭ ‬أي‭ ‬مكافاة‭ ‬تعوضه‭ ‬نفقات‭ ‬الإعداد‭ ‬والمحترفين‭ ‬و‭ ‬السفر؛‭ ‬فالأندية‭ ‬صارت‭ ‬تستجلب‭ ‬محترفين‭ ‬في‭ ‬مشاركاتها،‭ ‬وتستحق‭ ‬التعويض‭ ‬بمكافآت‭ ‬متدرجة؛‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬عاجزا‭ ‬عن‭ ‬تسويق‭ ‬مسابقاته،‭ ‬أو‭ ‬وضع‭ ‬شروط‭ ‬على‭ ‬المنظمين‭ ‬ضمنها‭ ‬مكافأة‭ ‬سخية‭ ‬للبطل‭ ‬وللوصيف‭!‬





} إن‭ ‬البطولات‭ ‬اليوم‭ ‬لا‭ ‬تنتعش‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وضع‭ ‬حوافز‭ ‬مادية؛‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬خسائر‭ ‬المشاركين‭ ‬وما‭ ‬يتطلبه‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬وتهيئة،‭ ‬وليس‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بكون‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬مؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬بطولات‭ ‬كأس‭ ‬عالم‭ ‬أو‭ ‬للأولمبياد؛‭ ‬فهي‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬آسيوية،‭ ‬وينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬بهدف‭ ‬الارتقاء‭ ‬بها‭ ‬والمال‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬العصب‭ ‬الذي‭ ‬تعتمد‭ ‬عليه‭ ‬الاتحادات‭ ‬والأندية‭ ‬للتطور‭.‬