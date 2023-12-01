ولدي تفرنج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أنا‭ ‬أيضاً‭ ‬لا‭ ‬أفهم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المفردات‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬اللغة‭ ‬الدارجة‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فعندما‭ ‬تسمع‭ ‬شاباً‭ ‬يتكلم‭ ‬عن‭ ‬فتاة‭ ‬ويصفها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬فردة‮»‬‭ ‬تفترض‭ ‬أنه‭ ‬يكرهها،‭ ‬لأن‭ ‬كلمة‭ ‬فردة‭ ‬مرتبطة‭ ‬في‭ ‬أذهاننا‭ ‬بأحد‭ ‬زوجي‭ ‬الحذاء،‭ ‬فنحن‭ ‬نتكلم‭ ‬عن‭ ‬الفردة‭ ‬الشمال‭ ‬واليمين،‭ ‬أي‭ ‬الحذاء‭ ‬الخاص‭ ‬بهذه‭ ‬القدم‭ ‬أو‭ ‬تلك،‭ ‬ولكن‭ ‬‮«‬فردة‮»‬‭ ‬تعني‭ ‬في‭ ‬سودان‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬الحبيبة‭/‬الحبيب،‭ ‬والصديق‭/ ‬الصديقة‮»‬،‭ ‬فهي‭ ‬تطلق‭ ‬على‭ ‬الجنسين‭. ‬وتستنكر‭ ‬استخدام‭ ‬تلك‭ ‬الكلمة‭ ‬لوصف‭ ‬شخص‭ ‬له‭ ‬مكانة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المتكلم‭ ‬فيقول‭ ‬لك‭ ‬إنها‭ ‬تعني‭ ‬أننا‭ ‬‮«‬زوجان‭/ ‬جوز‮»‬‭ ‬يكمل‭ ‬أحدهما‭ ‬الآخر‭ (‬فتقول‭ ‬في‭ ‬سرك‭: ‬يعني‭ ‬لم‭ ‬تجدا‭ ‬كلمة‭ ‬سوى‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬منكما‭ ‬فردة‭ ‬حذاء‭..‬جوتي‭.. ‬كندرة‭.. ‬شوز؟‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬عجائب‭ ‬العامية‭ ‬السودانية‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬نابية‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬تافه‮»‬‭ ‬تستخدم‭ ‬كثيراً‭ ‬لوصف‭ ‬شخص‭ ‬ظريف‭ ‬ولماح‭ ‬وسريع‭ ‬البديهة‭ ‬ولاذع‭ ‬اللسان‭ ‬حلوه،‭ ‬فـ«فلان‭ ‬تافه‮»‬‭ ‬تعني‭ ‬أنه‭ ‬حاضر‭ ‬البديهة‭ ‬وحلو‭ ‬الروح‭ ‬ويتمتع‭ ‬بالخبث‭ ‬‮«‬الحميد‮»‬‭.‬

نعود‭ ‬إلى‭ ‬لؤي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬ينام‭ ‬أو‭ ‬يأكل‭ ‬الطعام‭ ‬إذا‭ ‬خسر‭ ‬نادي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬البريطاني‭ ‬مباراة،‭ ‬وكان‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬يشاهد‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬سمع‭ ‬المعلق‭ ‬العربي‭ ‬يقول‭ ‬لضيفه‭ ‬خلال‭ ‬استراحة‭ ‬بين‭ ‬شوطي‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬كان‭ ‬التعادل‭ ‬وشيكا‮»‬،‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬ – ‭ ‬مثل‭ ‬المصريين‭ ‬نسمي‭ ‬الوجه‭ ‬‮«‬وش‮»‬‭. ‬فلان‭ ‬وش‭ ‬نحس‭ ‬أو‭ ‬وش‭ ‬سعد،‭ ‬وللتصغير‭ ‬والتحقير‭ ‬نقول‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬للمخاطب‭ ‬‮«‬وشِيك‮»‬‭ ‬بكسر‭ ‬الشين‭ ‬تحويرا‭ ‬لـ‮«‬وجيه‮»‬‭ ‬لتصغير‭ ‬كلمة‭ ‬وجه‭.‬

وفي‭ ‬معظم‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬يعني‭ ‬التعبير‭ ‬‮«‬زي‭ ‬وشَّك‭/‬مثل‭ ‬وجهك‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الشيء‭ ‬لا‭ ‬يسر‭ ‬ويبعث‭ ‬السرور‭/ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬وش‭ ‬أي‭ ‬وجه‭ ‬المخاطب‭ ‬يسبب‭ ‬النكد،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فقد‭ ‬حسب‭ ‬لؤي‭ ‬أن‭ ‬المعلق‭ ‬سيء‭ ‬الأدب‭ ‬وأنه‭ ‬يقول‭ ‬أن‭ ‬التعادل‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬كان‭ ‬شؤماً‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬وش‮»‬‭ ‬الضيف‭. ‬وطبعاً‭ ‬إذا‭ ‬قلت‭ ‬لهيفاء‭ ‬وهبي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مستقبلك‭ ‬زي‭ ‬وشك‮»‬‭ ‬فأنت‭ ‬لا‭ ‬تقصد‭ ‬أن‭ ‬مستقبلها‭ ‬جميل،‭ ‬بل‭ ‬تقال‭ ‬العبارة‭ ‬عند‭ ‬الغضب‭ ‬للإيحاء‭ ‬للمغضوب‭ ‬عليه‭ ‬بأن‭ ‬وجهه‭ ‬من‭ ‬فرط‭ ‬القبح‭ ‬‮«‬يقطع‭ ‬الخميرة‮»‬‭.‬

أتذكرون‭ ‬ما‭ ‬كتبته‭ ‬هنا‭ ‬عن‭ ‬السيدة‭ ‬المصرية‭ ‬خريجة‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬والتي‭ ‬تعمل‭ ‬مترجمة‭ ‬ورفعت‭ ‬دعوى‭ ‬على‭ ‬زوجها‭ ‬الطبيب‭ ‬طالبة‭ ‬الطلاق‭ ‬منه‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬متخلف‮»‬،‭ ‬ويصر‭ ‬على‭ ‬التحدث‭ ‬معها‭ ‬بالعربية؟‭ ‬للحكاية‭ ‬نهاية‭ ‬سعيدة‭: ‬وقع‭ ‬الطلاق‭ ‬بحكم‭ ‬المحكمة،‭ ‬وربما‭ ‬تشتم‭ ‬القاضي‭ ‬بحسبان‭ ‬أنه‭ ‬قضى‭ ‬بالطلاق‭ ‬لسبب‭ ‬تافه،‭ ‬ولكنه‭ ‬في‭ ‬تقديري‭ ‬أصدر‭ ‬حكماً‭ ‬عادلاً‭ ‬وحكيماً‭ ‬لصالح‭ ‬الزوج‭ ‬الطبيب،‭ ‬فامرأة‭ ‬بتلك‭ ‬الهيافة‭ ‬لا‭ ‬تصلح‭ ‬زوجة‭ ‬لأحد،‭ ‬ولا‭ ‬تحسب‭ ‬ – ‭ ‬عزيزي‭ ‬القارئ‭/ ‬القارئة‭- ‬أنها‭ ‬أمريكانية‭ ‬التنشئة‭ ‬والتربية‭ ‬والثقافة،‭ ‬وتجد‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التخاطب‭ ‬بالعربية‭! ‬لا‭ ‬هي‭ ‬مصرية‭ ‬100 % ‭ ‬والجامعة‭ ‬‮«‬الأمريكية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬درست‭ ‬فيها‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭.‬

شخصياً‭ ‬أنصح‭ ‬كل‭ ‬شاب‭ ‬طموح‭ ‬ببذل‭ ‬كل‭ ‬جهد‭ ‬لإتقان‭ ‬الإنجليزية‭ ‬بوصفها‭ ‬أداة‭ ‬للمعرفة‭ ‬والعلم‭ ‬وليس‭ ‬القنزحة‭ ‬و«الاستعراض‮»‬‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬اللغة‭ ‬الأم‭.‬