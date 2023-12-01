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الإمارات.. وصية الشيخ زايد

12/1/2023 7:11:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

كل‭ ‬التحية‭ ‬والتقدير‭ ‬لسعادة‭ ‬السيد‭ ‬وائل‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬بولتكنيك‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬الأكثر‭ ‬من‭ ‬رائع‭ ‬لحفل‭ ‬تخرج‭ ‬الفوج‭ ‬التاسع‭.. ‬وكل‭ ‬الشكر‭ ‬والعرفان‭ ‬لإدارة‭ ‬بولتكنيك‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬تخريج‭ ‬نوعية‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬الشباب،‭ ‬وفق‭ ‬مناهج‭ ‬تعليمية‭ ‬متطورة،‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬هذه‭ ‬الجامعة‭ ‬الأكثر‭ ‬قبولا‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭.. ‬وتحية‭ ‬شكر‭ ‬وامتنان‭ ‬لجهود‭ ‬الأخ‭ ‬أحمد‭ ‬مال‭ ‬الله،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬القبول‭ ‬والتسجيل،‭ ‬فارس‭ ‬ودينامو‭ ‬الحفل‭ ‬المتميز‭ ‬وفريق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭.. ‬فقرات‭ ‬وكلمات‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬حفل‭ ‬التخرج‭ ‬نموذج‭ ‬رائع‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬نراه‭ ‬في‭ ‬حفلات‭ ‬التخرج‭ ‬بالجامعات‭ ‬البحرينية‭. ‬

الإمارات‭.. ‬وصية‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭:‬

ذات‭ ‬مرة‭ ‬سُئل‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭: ‬إلى‭ ‬متى‭ ‬تستمر‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬أبنائها‭ ‬المواطنين،‭ ‬وتوفر‭ ‬لهم‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والصحية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وغيرها؟‭ ‬ألا‭ ‬يعتبر‭ ‬ذلك‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬الاتكالية؟‭ ‬فكان‭ ‬جواب‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬الحكيم‭: ‬أليس‭ ‬لك‭ ‬أبناء‭ ‬صغار؟‭ ‬ألا‭ ‬تعتني‭ ‬بهم‭ ‬وتوفر‭ ‬لهم‭ ‬المسكن‭ ‬والدعم‭ ‬والرعاية؟‭ ‬ألا‭ ‬تعينهم‭ ‬حتى‭ ‬يكبروا‭ ‬ثم‭ ‬تجدهم‭ ‬كبارا‭ ‬أقوياء‭ ‬يساهمون‭ ‬في‭ ‬دعمك‭ ‬وبناء‭ ‬أسرتك‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬كيانك‭ ‬ومستقبل‭ ‬أحفادك،‭ ‬ونفع‭ ‬مجتمعهم‭.. ‬فكذلك‭ ‬نحن‭ ‬اليوم‭ ‬نوفر‭ ‬لأبناء‭ ‬شعبنا‭ ‬مقومات‭ ‬الحياة،‭ ‬حتى‭ ‬يساهموا‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬وطنهم‭ ‬ومستقبل‭ ‬أجيالهم،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬لبناء‭ ‬المجتمعات‭.‬

تلك‭ ‬الرؤية‭ ‬الحكيمة‭ ‬من‭ ‬زايد‭ ‬الخير،‭ ‬هي‭ ‬النهج‭ ‬الثابت‭ ‬المستدام،‭ ‬التي‭ ‬تحرص‭ ‬عليه‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬وحكامها‭ ‬اليوم،‭ ‬وبرئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬العنصر‭ ‬البشري،‭ ‬والذي‭ ‬أسهم‭ ‬فيما‭ ‬نشهده‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وتقدم،‭ ‬شامل‭ ‬ومتكامل،‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

واليوم‭ ‬تحتفل‭ ‬الإمارات‭ ‬الحبيبة‭ ‬بيومها‭ ‬الوطني،‭ ‬والذي‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬واستضافة‭ ‬مؤتمر‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬كوب‭ ‬28‮»‬،‭ ‬لتواصل‭ ‬الإمارات‭ ‬أفراحها‭ ‬وإنجازاتها‭ ‬ومسيرتها‭ ‬المباركة،‭ ‬وتؤكد‭ ‬رسالتها‭ ‬التنموية‭ ‬والحضارية‭ ‬للعالم،‭ ‬كما‭ ‬تواصل‭ ‬قصص‭ ‬نجاحاتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المواطن‭ ‬الإماراتي‭.‬

ولقد‭ ‬حبانا‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الأخوية،‭ ‬الوثيقة‭ ‬والمتميزة،‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وبفضل‭ ‬الاهتمام‭ ‬والرعاية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬مع‭ ‬إخوانه‭ ‬حكام‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬والحرص‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المسارات‭ ‬والمستويات،‭ ‬ليتحقق‭ ‬وبشكل‭ ‬واقعي‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬بحريني‭ ‬إماراتي،‭ ‬وكل‭ ‬إماراتي‭ ‬بحريني‭.. ‬فخالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬للإمارات‭ ‬الحبيبة‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬الوطني‭.‬

كانت‭ ‬وصية‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬لشعبه‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬يزداد‭ ‬الشعب‭ ‬الإماراتي‭ ‬حمداً‭ ‬وشكراً‭ ‬لله،‭ ‬ويزداد‭ ‬حباً‭ ‬لوطنه،‭ ‬ومضاعفة‭ ‬العمل،‭ ‬والسعي‭ ‬لعمل‭ ‬الخير‭.. ‬وها‭ ‬هي‭ ‬الإمارات‭ ‬اليوم،‭ ‬وبقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭.. ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬الوصية‭ ‬الخالدة،‭ ‬وتستمر‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬وحب‭ ‬الوطن،‭ ‬ومضاعفة‭ ‬العمل‭ ‬والإنجاز‭. ‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

ظاهرة‭ ‬سد‭ ‬الشوارع‭ ‬والطرقات‭ ‬والمخارج،‭ ‬بل‭ ‬وحتى‭ ‬التوقف‭ ‬أمام‭ ‬بيوت‭ ‬ومنازل‭ ‬الناس‭ ‬قرب‭ ‬الجوامع‭ ‬والمساجد،‭ ‬بحجة‭ ‬اللحاق‭ ‬بالصلاة‭ ‬وخطبة‭ ‬الجمعة‭.. ‬سلوك‭ ‬ينافي‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬ومعاني‭ ‬ومقاصد‭ ‬الصلاة‭.. ‬متى‭ ‬سيتوقف‭ ‬هذا‭ ‬السلوك‭..‬؟؟

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