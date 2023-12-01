الإمارات‭.. ‬وصية‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭:‬

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- Akhbar Al Khaleej) أول السطر:
كل التحية والتقدير لسعادة السيد وائل المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، رئيس مجلس أمناء جامعة «بولتكنيك البحرين» على التنظيم الأكثر من رائع لحفل تخرج الفوج التاسع.. وكل الشكر والعرفان لإدارة بولتكنيك البحرين، على تخريج نوعية متميزة من الشباب، وفق مناهج تعليمية متطورة، جعلت من خريجي هذه الجامعة الأكثر قبولا في التوظيف.. وتحية شكر وامتنان لجهود الأخ أحمد مال الله، مدير إدارة القبول والتسجيل، فارس ودينامو الحفل المتميز وفريق العمل من الشباب البحريني.. فقرات وكلمات الطلبة في برنامج حفل التخرج نموذج رائع يستحق أن نراه في حفلات التخرج بالجامعات البحرينية.
الإمارات.. وصية الشيخ زايد:
ذات مرة سُئل الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله رئيس دولة الإمارات: إلى متى تستمر الدولة في رعاية أبنائها المواطنين، وتوفر لهم الخدمات الإسكانية والتعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها؟ ألا يعتبر ذلك نوعا من التشجيع على الاتكالية؟ فكان جواب الشيخ زايد الحكيم: أليس لك أبناء صغار؟ ألا تعتني بهم وتوفر لهم المسكن والدعم والرعاية؟ ألا تعينهم حتى يكبروا ثم تجدهم كبارا أقوياء يساهمون في دعمك وبناء أسرتك والحفاظ على كيانك ومستقبل أحفادك، ونفع مجتمعهم.. فكذلك نحن اليوم نوفر لأبناء شعبنا مقومات الحياة، حتى يساهموا في بناء وطنهم ومستقبل أجيالهم، وهذا هو الاستثمار الأمثل لبناء المجتمعات.
تلك الرؤية الحكيمة من زايد الخير، هي النهج الثابت المستدام، التي تحرص عليه دولة الإمارات وحكامها اليوم، وبرئاسة سمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه، في الاستثمار في العنصر البشري، والذي أسهم فيما نشهده اليوم من تطور وتقدم، شامل ومتكامل، في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
واليوم تحتفل الإمارات الحبيبة بيومها الوطني، والذي يتزامن مع تنظيم واستضافة مؤتمر تغير المناخ الدولي «كوب 28»، لتواصل الإمارات أفراحها وإنجازاتها ومسيرتها المباركة، وتؤكد رسالتها التنموية والحضارية للعالم، كما تواصل قصص نجاحاتها من أجل المواطن الإماراتي.
ولقد حبانا الله في مملكة البحرين، بالعلاقات التاريخية الأخوية، الوثيقة والمتميزة، مع دولة الإمارات الشقيقة، وبفضل الاهتمام والرعاية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مع إخوانه حكام دولة الإمارات، والحرص المشترك على تطوير التعاون الفاعل في كل المسارات والمستويات، ليتحقق وبشكل واقعي أن كل بحريني إماراتي، وكل إماراتي بحريني.. فخالص التهاني والتبريكات للإمارات الحبيبة في يومها الوطني.
كانت وصية الشيخ زايد لشعبه هي أن يزداد الشعب الإماراتي حمداً وشكراً لله، ويزداد حباً لوطنه، ومضاعفة العمل، والسعي لعمل الخير.. وها هي الإمارات اليوم، وبقيادة سمو الشيخ محمد بن زايد.. تحافظ على الوصية الخالدة، وتستمر في الرعاية وحب الوطن، ومضاعفة العمل والإنجاز.
آخر السطر:
ظاهرة سد الشوارع والطرقات والمخارج، بل وحتى التوقف أمام بيوت ومنازل الناس قرب الجوامع والمساجد، بحجة اللحاق بالصلاة وخطبة الجمعة.. سلوك ينافي الدين الإسلامي ومعاني ومقاصد الصلاة.. متى سيتوقف هذا السلوك..؟؟
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