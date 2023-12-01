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سحر الرقم 7.. من سنابل النبي يوسف إلى ((طوفان الأقصى))

12/1/2023 7:11:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) من‭ ‬المفارقات‭ ‬أن‭ ‬يبرز‭ ‬الرقم‭ ‬7‭ ‬في‭ ‬المأساة‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬بـ«طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ثم‭ ‬نجحت‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬هدنة‭ ‬4‭ ‬أيام،‭ ‬مددت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اكتمل‭ ‬الرقم‭ ‬7‭. ‬للرقم‭ ‬7‭ ‬حضور‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬للبشر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أرجاء‭ ‬الأرض،‭ ‬وهو‭ ‬يتميز‭ ‬أيضا‭ ‬بمعان‭ ‬روحانية‭ ‬ودينية‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬العقائد‭ ‬والحضارات،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬فيثاغورس،‭ ‬الفيلسوف‭ ‬والعالم‭ ‬اليوناني‭ ‬الشهير،‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬السادس‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭ ‬ربطه‭ ‬بالألوهية‭. ‬يصادفنا‭ ‬الرقم‭ ‬7‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬بشكل‭ ‬لافت‭ ‬ومتكرر،‭ ‬فنقرأ‭ ‬أن‭ ‬عجائب‭ ‬الدنيا‭ ‬سبع،‭ ‬ونعد‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الأسبوع،‭ ‬ونتأمل‭ ‬7‭ ‬ألوان‭ ‬في‭ ‬قوس‭ ‬قزح،‭ ‬ونجد‭ ‬سبع‭ ‬فقرات‭ ‬في‭ ‬عنق‭ ‬الإنسان‭ ‬والثدييات‭ ‬الكبيرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬الزرافة‭ ‬والإبل‭. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ذلك،‭ ‬ما‭ ‬يهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أن‭ ‬أيام‭ ‬الهدنة‭ ‬الـ7‭ ‬انقضت،‭ ‬وعادت
قوات‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬قصف‭ ‬أحياء‭ ‬غزة،‭ ‬ونشر‭ ‬الموت‭ ‬والخراب‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬بعد‭ ‬49‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬والقتل‭ ‬المتواصل‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬وعن‭ ‬قرب،‭ ‬ما‭ ‬خلف‭ ‬قبل‭ ‬الهدنة‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬16‭ ‬ألف‭ ‬قتيل،‮
‬غالبيتهم
من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الجرحى‭ ‬35‭ ‬ألفا‭. ‬ما‭ ‬يهم‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬الوحشية‭ ‬وتتحول‭ ‬السبعة‭ ‬أيام‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬دائمة‭. ‬‮
‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المسيج‭ ‬شمالا‭ ‬بخرسانة‭ ‬مسلحة،‭ ‬والممتد‭ ‬بطول‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬كيلو‭ ‬مترا‭ ‬وبعرض‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬كيلو‭ ‬مترا،‭ ‬دخل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬في‭ ‬معارك
كبيرة‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقضها‭ ‬وقضيضها‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬مناسبات‭. ‬المعجزة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكتمل‭ ‬إذا‭ ‬أصبحت‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬المدمرة‭ ‬والوحشية‭ ‬هي‭ ‬الأخيرة‭!‬

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